Saiba como não cometer gafes na festa de final do trabalho

Final de ano chegando e os convites para as festas começam a surgir. Entre elas está a tão conhecida, e por vezes temida, confraternização na empresa. A festa acontece todo ano e, antes mesmo de começar, há quem já sofra de vergonha alheia. Isso porque todo mundo guarda na lembrança aquele deslize do colega no ano passado.

Mas, passados os constrangimentos, se engana quem pensa que evitar a festa na empresa é uma saída. O master coach Francisco Jóffily afirma que não estar presente pode dar a impressão de um profissional pouco interessado nos acontecimentos da empresa. Mas claro que uma ausência justificada não terá grandes prejuízos. E em alguns casos "fazer uma social" pode ajudar, diz Jóffily.

"Desde que a ausência seja justificada, não há problema, mas é importante que a empresa perceba que o funcionário está motivado e engajado com a equipe e compartilha dos momentos festivos. Uma presença social e rápida já está valendo e não é necessário ficar até o final da confraternização", explica o diretor de educação corporativa da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia (ABRH-BA), Tadeu Ferret.

Deixando a desistência de lado, o funcionário deve lembrar que em qualquer festa a proposta é a integração e comemoração. Por isso, nada de falar sobre problemas e dificuldades. Para Ferret, o tema trabalho deve ser evitado, e nada de aproveitar o momento para colher benefícios ou a tão sonhada promoção.

"As festas têm como finalidade estreitar os laços entre os funcionários de qualquer nível hierárquico. O funcionário teve o ano todo para conquistar tais benefícios, e nesse momento a finalidade é festejar as conquistas", comenta o diretor da ABRH-BA.

Sensibilidade para avaliar o que deve ser comentado é uma dica de Jóffily para evitar qualquer descuido. "O profissional tem que ter sensibilidade para avaliar se durante a festa ele tem uma oportunidade implícita para fazer um pedido ou reivindicar algo. O ideal é falar de amenidades, mas boas oportunidades podem aparecer", afirma.

A ideia é relaxar; no entanto, não dá para esquecer que suas ações podem ser avaliadas durante o festejo. Por isso, evite os exageros, uma noite pode ser o suficiente para afetar a sua imagem profissional.

"O uso de bebidas alcoólicas de forma exagerada, brincadeiras fora de contextos e piadas preconceituosas podem prejudicar a imagem de um bom profissional", diz Ferret.

