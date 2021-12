Robôs virtuais aproximam empresas de clientes

O relacionamento entre marcas e clientes no Brasil tem ficado cada vez mais simples nos últimos três ou quatro anos, graças à utilização dos chatbots para a comunicação via chat , seja ele em sites, aplicativos ou redes sociais, possibilitando economia de custos e principalmente valorizando o tempo das pessoas (clientes e atendentes).

Chatbots (ou bots, como são conhecidos) são programas de computador, ou seja, robôs virtuais, que usam inteligência artificial para interagir em conversas com pessoas em chats. Sua principal função é auxiliar o usuário em atividades que até há bem pouco tempo necessitavam de intermediação humana.

Ao longo de quase cinco décadas os chatbots têm sido aprimorados, e atualmente estamos diante de uma tecnologia mais acessível e amigável, para que pessoas sem muito conhecimento em programação consigam utilizá-la.

Bruno Tenório, diretor administrativo Medkey, startup do ramo de tecnologia, explica que ter um bot ajudou muito a sua empresa que tem uma infraestrutura de pessoal enxuta. “O bot veio nos auxiliar num primeiro contato comercial junto aos leads (potenciais clientes de uma marca que demonstram interesse em usar o seu produto ou serviço e que consomem seus conteúdos ativamente), que nos procuram através do nosso site”, diz.

Sua empresa desenvolve soluções voltadas para a área de saúde, aplicativos e sistema de gestão, tanto para o setor privado quanto o setor público, e o seu maior investimento para ter um robô foi em tempo. “O maior investimento que fizemos foi em tempo, uma vez que existem ferramentas diversas no mercado como todo tipo de custo”, explica.

Bruno relata que sua empresa utiliza o bot há dois anos, e, para deixar um robô operacional, é preciso dedicação de quem vai investir nesse tipo de sistema. “Requer dedicação para formulação de perguntas e respostas dentro da realidade daquela necessidade do nosso público-alvo”, diz.

Ele explica que o processo de construção do fluxo de perguntas e respostas para o chat da sua empresa foi tranquilo, graças ao planejamento elaborado antecipadamente. “Foi bem trabalhoso, porém tranquilo, pois os nossos leads, prospects (potenciais clientes que precisam de incentivos para avançar no processo de compra de um produto ou serviço) e até clientes passaram a quebrar essa barreira do conversar com bot”, diz.

Para Roberto Oliveira, CEO da Take, empresa fundada em Minas Gerais, com 20 anos no mercado mobile, especializada em contatos inteligentes e chatbots, em alguns casos o usuário não consegue perceber com quem está interagindo no chat. “O usuário acaba não percebendo se quem está respondendo é um robô ou uma pessoa, pois depende muito da qualidade do robô”, diz.

“O que deve importar mesmo é a facilidade que esse usuário deve encontrar nesses chats, através desse robô, do que uma pessoa”, ressalta Roberto.

Linguagem de programação

O CEO explica que em 2016 a Take criou a plataforma Blip para construção, gestão e evolução de chatbots. “Quem entrar lá no site vai ver que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento técnico conseguiria já criar seu primeiro chatbot, já conseguiria publicar em alguns canais, como o Facebook/Messenger”, diz. “E não é muito difícil”, completa.

Quem também acredita nisso é Luiz Carvalho, desenvolvedor há 13 anos e um entusiasta de inovação e tecnologias disruptivas, mas ele destaca que se uma empresa necessitar de um software com mais conteúdo, vai ser preciso um conhecimento em alguma linguagem de programação. “Uma das partes mais importantes da criação de um chatbot é a construção da experiência da conversa, diversos aspectos como personalidade, vocabulário, fluxo de conversação, contextos bem definidos”, diz.

“Obviamente, o conhecimento em programação dá ao chatbot infinitas capacidades e possibilidades de utilização”, afirma o especialista.

Segundo Luiz, que também é colunista em um portal de conteúdo sobre chatbots do Brasil, o BotsBrasil, ter um chatbot tem vantagens em relação ao SAC convencional. “São mais rápidos e funcionam ininterruptamente, além de terem um custo bem mais baixo que manter um SAC humano ou disponibilizar algum serviço por meio de aplicativo”, diz. “Eles possuem algumas desvantagens, como não saber responder perguntas que não foram programadas para realizar”, completa.

*Colaborou Pollyana Moraes

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

