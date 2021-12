Redução de desperdício permite abrir vagas de emprego

Há cerca de 15 anos, a pastelaria Pastel do Carioca funcionava em um ponto e não contava com mais de seis funcionários. Atualmente, a empresa está em três bairros e, ainda este ano, estará em mais dois, e emprega quase 60 pessoas. A expansão do empreendimento começou com a mudança de administração. A partir de 1997, quem passou a assumir o negócio no lugar do então administrador, Gilson Lima, foi a esposa dele, Fátima Freitas. Com experiência de vendedora de automóveis e "talento para administradora", Fátima apostou na redução do desperdício para aumentar a lucratividade e, assim, crescer.

A diminuição de gasto de alguns itens que, a princípio, podem parecer economias insignificantes, faz uma grande diferença quando se coloca na ponta do lápis o valor gasto ao longo de um ano, por exemplo, como revela o programa 5 Menos que são 5 Mais, do Sebrae, que visa diminuir consumo de água, energia, resíduo, matéria-prima e poluição para chegar ao Mais - competitividade, satisfação do consumidor, produtividade e qualidade ambiental. Nas empresas que aderiram ao programa, na Bahia, a economia girou entre 10% e 30%.

"O mais importante é que esse trabalho tem um impacto bastante positivo para o empresário porque ele consegue ter mais lucro em relação ao que tinha antes de adotar medidas para diminuir esses gastos", afirma a coordenadora da Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia do Sebrae Bahia, Márcia Suede.

Em uma medição de 11 estabelecimentos feito pelo Sebrae, havia excesso de gasto de R$ 9 mil em cada um deles. Em um ano, o excesso de cada mês representaria R$ 108 mil, para cada empresa, jogados fora.

Fátima Freitas não sabe contabilizar o valor total poupado com as economias, mas não esquece das mudanças introduzidas quando decidiu tomar a frente da pastelaria do Carioca. "Percebia que o meu marido levava muito jeito para a área comercial, mas não sabia como conduzir bem o negócio em relação a outros aspectos, e nisso, tinha muito desperdício". Suas principais reduções foram na conta de energia e na matéria-prima usada para preparar os pastéis.

Trocou os mais de cinco freezers por uma câmera de ar refrigerada, que comporta os alimentos dispensados em todos os equipamentos e melhor: conseguiu reduzir o consumo de energia em 15%. Outra modificação que resultou em subtração de gastos foi a compra de batedeiras e cilindros, usados para triturar os recheios das massas, por modelos mais novos e avançados. "No final das contas, comprar máquinas mais novas é uma economia, porque temos uma agilidade e consumo menor na conta da energia", comenta a empresária.

Cinco itens - A energia elétrica, embora represente um grande gasto para empresas, sobretudo para indústrias, não pode ser considerada como a vilã da história. Dentre os cinco itens apontados pelo Sebrae como possíveis causadores de gasto extra em função do mau uso - energia elétrica, água, matéria-prima, poluição e resíduo - nenhum deles é considerado como o maior causador de desperdício. "Descobrimos quem são os vilões dos gastos quando avaliamos cada empresa", diz Márcia.

Numa indústria têxtil, por exemplo, onde há uma grande demanda por energia por causa do funcionamento de um maquinário potente, a maior perda pode ser a de tecido. "A mesa de corte pode ter um pequeno desvio e pode estar fazendo um corte errado, com pano sendo jogado fora. Outra empresa, uma pizzaria, pode ter a sua maior perda no desperdício do queijo, por conta de uma má aquisição do material ou uma forma de armazenamento inapropriada", destaca Márcia.

E muitas dessas falhas que culminam com gastos que poderiam ser transformados em lucros estão relacionadas à falta de informação e orientação em como proceder para minimizar o impacto financeiro no final do mês. No Pastel do Carioca, o gasto com os alimentos usados para o preparo do produto passou a ser menor quando uma nutricionista foi contratada para auxiliar no condicionamento. "Antes, perdíamos muito frango porque a gente não sabia qual era melhor forma para congelar", conta Fátima.

Com a conscientização do problema que afeta o rendimento da empresa, o empreendedor pode se tornar mais competitivo no mercado. E qualquer empresa, independentemente do segmento, pode adotar o modelo de redução para aumento do lucro. O sucesso da empreitada pode não render uma expansão como aconteceu com o Pastel do Carioca, afinal, outras variáveis são igualmente importantes, mas o programa 5 Menos que são Mais mostra que, os empreendedores que aderiram, passaram a economizar mais.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A TARDE deste domingo, 17, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo