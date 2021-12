Rede varejista prorroga inscrições para 150 vagas de estágio

As Lojas Americanas prorrogaram as inscrições para seu Programa de Estágio 2019. O prazo para concorrer a uma das 150 vagas disponíveis se encerrará no dia 10 de abril. Podem se candidatar universitários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2019 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

O objetivo é buscar estudantes que tenham ‘atitude de dono do negócio’, paixão por desafios, perfil empreendedor, foco em resultados e identificação com o segmento de varejo

Os candidatos que não moram na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da companhia, terão a facilidade de participar das etapas iniciais pela internet e realizar a etapa final de forma presencial, em diversas cidades.

Durante o estágio, que tem duração de até 1 (um) ano, os estudantes passarão por um intenso programa de capacitação no varejo para desenvolver habilidades de gestão e interação com as rotinas do varejo, além de liderança e trabalho em equipe.

Os estagiários receberão salário compatível com o aplicado no mercado, além de benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e descontos em compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e em cursos de instituições parceiras.

As vagas são para atuação nas capitais ou em cidades do interior dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

