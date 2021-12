Rede varejista oferece 90 vagas para empregos temporários

A varejista Casas Bahia está recrutando profissionais para empregos temporários de fim de ano, de novembro a janeiro, com 90 vagas oferecidas para o Centro de Distribuição em Camaçari.

Os interessados devem se candidatar no site responsável pela inscrição e seguir o seguinte caminho: trabalhe conosco > oportunidades> ver todas as vagas e se candidatar para a vaga número 5509.

Localizado na Via Parafuso, Km 11,5, o Centro de Distribuição de Camaçari da Casas Bahia abastece as filiais da Bahia e dá suporte logístico à expansão da rede em outros mercados, a exemplo do Estado de Sergipe. Além disso, o CD responde pela entrega dos produtos nas casas dos clientes.

adblock ativo