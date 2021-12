Rede varejista abre 43 vagas de emprego na Bahia

A Via Varejo, rede que administra as lojas das Casas Bahia e Ponto Frio, abriu processo seletivo para 700 vagas de emprego para vendedores, onde 43 são reservadas para a Bahia. A seleção será feita durante o mês de setembro, com o objetivo de atender a demanda do Black Friday.

Os candidatos devem ter experiência com vendas e pós-vendas, pacote office básico e ensino médio completo. As contratações são em caráter definitivo.

Os interessados nas vagas devem se inscrever no site da Via Varejo.

adblock ativo