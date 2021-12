Rede de supermercados disponibiliza 382 vagas de emprego

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 382 vagas de emprego abertas para atuação em uma rede de supermercados da capital baiana. Ao todo, há 18 funções disponíveis. Todas as vagas exigem experiência mínima de seis meses na função, comprovada na carteira de trabalho.

Entre as vagas ofertadas, 190 são para operador de caixa. Para este cargo é necessário ter ensino médio completo, além da experiência mínima exigida. Há ainda vagas para repositor (80), ajudante de açougueiro (16), atendente de padaria (14), entre outras.

Os interessados devem se dirigir à unidade central do SineBahia, situada na Avenida ACM nº. 3.359 (edifício Torres do Iguatemi), ou aos postos do SAC nesta quarta-feira, 7. O horário de atendimento é das 7h às 17h. As senhas são distribuídas a partir das 6h10. É imprescindível apresentar o número do PIS, PASEP ou NIS; Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

adblock ativo