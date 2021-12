Rede de supermecado oferece curso gratuito de culinária

O Projeto Mais Social-Walmart inscreve para curso gratuito de doces e salgados finos até esta sexta-feira, 17.

Os cursos são oferecidos nos turnos matutino, das 8 às 11h, e vespertino, das 13 às 17h, com duração que varia de 30 a 40 dias.

As inscrições devem ser feitas na sala de cursos do Supermercado Todo Dia, que fica na Rua Thomaz Gonzaga, 219, em Pernambués, mesmo local onde as aulas serão realizadas. Os documentos necessários são uma foto 3×4, original e xerox da carteira de identidade.

