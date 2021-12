Rede de cosméticos oferece curso gratuito profissionalizante

O Boticário, rede brasileira de franchising de cosméticos e perfumaria, vai oferecer cursos gratuitos de formação de maquiadores em seis comunidades de Salvador. A ação, que acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac-BA), integra as ações do Movimento Viva Linda em Salvador.

As matrículas serão realizadas, após uma seleção prévia, nos dias 29 e 30 de abril e 2 de maio, nos bairros de Itapuã, Uruguai, Boca do Rio, Cajazeiras, Liberdade e Engenho Velho de Brotas, locais onde irão acontecer os cursos.

Os interessados em participar devem ser maiores de 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Até o final do ano, serão oferecidas ainda mais duas versões de cursos.

O curso irá ensinar disciplinas que trabalham teoria e prática, como relações socioprofissionais e ambientais, gestão profissional, instituto de beleza: estrutura de funcionamento e recepção, além de técnicas e prática supervisionada do maquiador. As aulas acontecem a partir do dia 13 de maio, de segunda a quinta-feira, durante 54 dias, por três horas.



