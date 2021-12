Receitas de quem usa o calor para dar um refresco na crise

Em cidades como Salvador, que são quentes durante o ano inteiro, milhares de empresas e empreendedores individuais apostam nas altas temperaturas para lucrar, seja com alimentos leves e refrescantes ou acessórios para a praia. E com a chegada do verão, esta semana, tem muito mais gente buscando um lugar ao sol em tempos de crise.

Uma pesquisa divulgada na última quarta-feira, pelo Ministério do Turismo, indica que brasileiros viajando pelo país durante a estação devem lançar mais de R$ 100 bilhões na economia. E é para quem está derretendo de calor, perto ou fora de casa, que alguns comerciantes querem apresentar suas novidades.

Há 20 anos em Salvador, o empresário paulista André Rossetto percebeu que havia espaço para o gelato, o modelo italiano de sorvete, sempre cremoso e que normalmente é feito à base de leite. Durante seis meses, Rossetto estudou como se faz o produto em Vicenza, na Itália, e certificou-se de que conseguiria por lá fornecedores de matéria-prima que chegasse à Bahia.

Em um ano e meio de funcionamento na Avenida Paulo VI, Pituba, a Crema Gelato Italiano já tem cinco carrinhos de sorvete espalhados pelos grandes shoppings da cidade. "As pessoas cortam os supérfluos, mas como o nosso tíquete médio é menor, em comparação aos restaurantes, temos sofrido menos", afirma Rossetto, um dentista por formação que virou empresário logo que chegou à cidade e agora oferece gelato às bocas soteropolitanas. Bem mais agradável do que o barulho daquela broca.

Entusiasmado com a escolha que fez, André não compartilha da noção de que é difícil encontrar mão de obra qualificada em Salvador. "É um problema de gestão, minha equipe foi treinada, mas há empresários que não querem investir nisso", afirma.

Camila Soares começou sua vida de comerciante vendendo biquínis de marcas diversas. Até se dar conta de que muitas de suas clientes usam números diferentes para as partes superior e inferior da peça. Veio então a ideia de se associar à mãe, costureira, para confeccionar biquínis por encomenda. Surgiu assim há dois anos, em Cajazeiras 6, a Bronzeadíssima Moda Praia.

"Hoje 80% de nossas vendas são por encomenda e o restante é estoque", afirma Camila, que faz serviço delivery em Salvador.

Geleia com pimenta

Uma semana antes de o verão começar oficialmente, Stephanie Ferretti [foto], criadora da Beterraba Arte Culinária, acrescentou uma novidade ao cardápio de comidas veganas que produz, também sob encomenda. São as geleias de abacaxi com pimenta.

Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Stephanie, que cursou o BI de artes da Ufba, uniu duas paixões, a cozinha e o veganismo, para comercializar, desde julho deste ano, as receitas que desenvolveu em casa após fazer o curso de gastronomia do Senac. Seguindo, é claro, sua regra de não usar ingredientes de origem animal para produzir quiches, tortas, salgados e uma versão do alfajor argentino que não contém doce de leite.

"No verão, tem um público que se volta mais para alimentos saudáveis. Assim como, de outro lado, aumenta o consumo de feijoada e churrasco", destaca Stephanie.

Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2012 nas capitais e regiões metropolitanas do país indicou que 7% dos soteropolitanos são vegetarianos. Os veganos são pessoas que, além de não comerem carne, recusam qualquer produto de origem animal, por razões éticas.

O superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado, alerta para o risco de abrir um negócio durante a crise apenas por necessidade. "O ideal é que haja uma clara oportunidade de empreender", destaca Furtado.

