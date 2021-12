Quase 50% dos empreendedores compram direto de produtores rurais

O hábito de comer fora do lar vem cada vez mais fazendo parte do cotidiano da população brasileira, especialmente nas grandes cidades. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo IBGE apontou que os brasileiros gastam 25% de sua renda alimentando-se em bares, lanchonetes e restaurantes. Com a demanda, proprietários de negócios do ramo buscam estar atentos à qualidade do processo de produção e, consequentemente, do produto final.

Adquirir insumos diretamente com produtores rurais, por exemplo, vem se tornando uma tendência. De acordo com levantamento nacional realizado pelo Sebrae no mês de maio, 45% dos 1.125 micro e pequenos empreendedores entrevistados já adquirem produtos da área rural. Entre os que não compram, 85% têm interesse.

“Os empresários se preocupam bastante com a qualidade dos produtos adquiridos e temem por possíveis prejuízos quanto ao prazo de validade deles”, analisa Ítalo Guanais, coordenador de comércio e serviços do Sebrae Bahia.

Por outro lado, a amostra aponta algumas dificuldades. Cinquenta por cento dos comerciantes ouvidos criticam a falta de constância na entrega da mercadoria; 46% não conhecem produtores que forneçam o que necessitam; e 46% reclamam da dificuldade logística da compra.

Ana Paula Mônaco e o marido Eduardo fundaram em 2012 a Pizza Linha. Localizada no bairro de Stella Maris, a pizzaria foi pioneira na capital baiana em oferecer pizza funcional, sem derivados do ovo, leite ou fermento em sua massa. Com o passar dos anos, passou também a oferecer pizza vegana.

Por usar vegetais orgânicos tanto na composição da massa quanto nos sabores, a aquisição dos insumos com produtores rurais foi uma alternativa escolhida. “Buscamos produtores responsáveis que tratam os alimentos com maior cuidado, sem o uso de agrotóxicos, inclusive nos fertilizantes”, afirma a proprietária.

Parceria com fornecedores

A pizzaria mantém parceria com fornecedores em Conceição do Jacuípe, interior do estado. “Em alguns casos, vamos pessoalmente buscar os insumos para garantir um maior controle da qualidade dos produtos adquiridos”, completa.

Jussara Ribeiro, proprietária da Aroma Lanches, no Largo dos Aflitos, tem como público-alvo os trabalhadores do entorno que não podem voltar para casa na hora do almoço. Por isso, o local não funciona nos fins de semana.

Além da aquisição dos insumos em grandes mercados atacadistas e no Centro de Abastecimento (Ceasa) em Simões Filho, região metropolitana, ela decidiu plantar no próprio quintal boa parte da hortaliças utilizadas para a produção dos pratos servidos no restaurante. Entre os vegetais estão cebolinha, coentro e hortelã.

“Cuidamos da terra e nos preocupamos com a saúde dos nossos clientes ao não utilizar produtos químicos e venenos”, ressalta.

Bárbara Santos e Cátia Mercês são proprietárias do Destino Gourmet Food Truck, que comercializa pratos derivados da tapioca. Criado em 2016, o negócio, que inicialmente tinha o bairro do Imbuí como ponto fixo, atualmente atende a condomínios e eventos na capital e interior do estado.

Mesmo não adquirindo diretamente com produtores rurais, ela conta que, ainda assim, a preocupação com a qualidade dos produtos é rigorosa. ”A atenção com os insumos que adquirimos não diminui”, enfatiza Bárbara.

Insumos de qualidade

Por ser um modelo de negócio em crescimento e cada vez mais explorado, os cuidados com a aquisição dos produtos devem ser constantes.

A pesquisa feita pelo Sebrae observou ainda que 49% dos 1.125 entrevistados priorizam a aquisição de insumos de qualidade; 18% dão importância aos preços dos produtos; e 14% levam em consideração a confiança no fornecedor.

“Atualmente, o preço não é mais o único fator decisivo na compra dos insumos. É importante também estar atento à qualidade dos produtos, além de escolher fornecedores de grande confiança”, reforça Ítalo, do Sebrae.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo