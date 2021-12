Quase 40% dos filhos planejam gastar mais no Dia dos Pais

Faltando uma semana para o Dia dos Pais ainda dá tempo de caprichar na vitrine – na página na internet ou redes sociais – e aumentar a produção, visando a um incremento no faturamento no período. Segundo um levantamento realizado pelo Google, 41% das pessoas pretendem comprar os presentes na véspera ou até na própria data e 38% planejam gastar mais com a “lembrança” do papai em 2019.

De acordo com dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL), as vendas do varejo com a data devem crescer 4% este ano, em relação ao mesmo período de 2018, e o valor médio gasto ficar na casa de R$ 90. Segundo o presidente da entidade, Alberto Nunes, o Dia dos Pais é a quarta mais importante do calendário festivo e costuma movimentar especialmente os segmentos de confecção, calçados, eletroeletrônicos e perfumaria.

“O mês de agosto se beneficia dessa tradição em se presentear os pais, o que costuma representar um bom reforço no movimento. Mas é preciso aproveitar o apelo da data para atrair o cliente. Sempre é possível conseguir bons resultados com criatividade. É fundamental que o lojista invista em uma bela vitrine e, por exemplo, nos meios que facilitam a forma de pagamento”, afirma.

Para o consultor econômico da Fecomércio na Bahia, Guilherme Dietze, um aumento nas vendas agora em agosto, porém, deve exigir um esforço ainda maior por parte do dono de pequenos negócios. Segundo ele, projeções feitas pela entidade apontam para uma estagnação nas vendas nos setores mais ligados à data; com exceção apenas para perfumaria, farmácia e cosméticos, que deve registrar alta de 7%.

Ainda segundo a pesquisa da Fecomércio, lojas de departamento devem recuar 3% na comparação anual; e a queda prevista para as lojas de eletrodomésticos, eletrônico, vestuário, tecidos e calçados deverá ser de 1%. “Apesar de não refletir especificamente a data comemorativa, os dados dão condições de entender o comportamento do consumidor em agosto. A recuperação da atividade econômica ainda é lenta, e o desemprego e o endividamento, muito altos”.

Presença na internet

Perfume, sapato, meia, cueca, espuma de barbear, loção hidratante, calção de banho, óculos de natação, lavagem do auto, um passeio diferente, almoço no shopping. Não importa o estilo do pai, o importante é despertar no consumidor o desejo pela compra, diz o gerente regional do Sebrae Bahia, Rogério Teixeira.

Segundo Teixeira, toda campanha comemorativa pede um “apelo maior, uma atenção especial à data”. “É preciso tocar as pessoas, fazer uma menção aos pais. Com a divulgação de uma mensagem; propaganda funciona muito bem, seja na mídia de massa, nas redes sociais, assim como em uma vitrine. É preciso conversar com o momento, não importando se o seu negócio é um tabuleiro de acarajé ou loja de bolos”.

Líder de produto para o Google Meu Negócio na América Latina, Rafael Azevedo destaca a importância de o pequeno e o médio empreendedor manterem presença no ambiente digital. Segundo ele, a gigante mundial da internet possui ferramental acessível e gratuito, como o Google Meu Negócio, que permite que o dono de um comércio gerencie as informações do estabelecimento exibidas quando uma pessoa faz uma pesquisa no buscador.

“O Google é um forte aliado dos empreendedores, porque oferece soluções que os ajudam desde o estágio primário de planejamento até a avaliação das ações de marketing, muitas delas gratuitas”, fala.

Vai fazer três meses desde que o empresário Cláudio Balthazar da Silveira inaugurou, no Salvador Norte Shopping, a segunda unidade do Azougue Carnes na Brasa. Com um cardápio que inclui cortes nobres e argentinos, e de olho em um incremento em torno de 30% somente com o sábado e domingo – véspera e dia da comemoração –, ele já criou até promoção para o dia.

Quem passar por lá nos dois dias, das 11h30 às 16h, ganha grátis “sobremesa especial”. A partir das 17h, tem as ofertas do happy hour, entre elas chope dobrado; torre de cerveja de dois litros por R$ 18,90; além de conjunto de seis cervejas long neck e ‘aparecidinho’ de calabresa por R$ 47. “Já há um movimento maior no shopping”, conta Silveira.

Vizinho dele, o lojista Odair Morais, 36 anos, inaugurou há uma semana a Sniper – estande de tiros airsoft – e aposta no ineditismo do empreendimento e no aumento da visibilidade da prática esportiva como impulsionadores do negócio neste Dia dos Pais.

“Quem adquirir qualquer combo, que custa a partir de R$ 55 (valor individual), entre os dias 10 e 11, ganhará recarga extra de mais cem munições. O movimento tem superado as expectativas, com famílias inteiras visitando a loja e se divertindo. É um presente divertido, um passeio diferente”.

