Quando ser vizinho de um concorrente é bom negócio

Quando voltou do Rio de Janeiro há quatro anos, Urânia Magalhães decidiu montar a sua loja de fantasias na Praça do Sol, em Periperi, bem perto de uma concorrente. A atitude, que se mostrou acertada e rendeu uma segunda unidade, é uma das possibilidades expostas esta semana durante o lançamento do Radar Sebrae de Oportunidades, a plataforma online que ajuda o futuro empreendedor a escolher o que vender e em que bairro.

“Eu percebi que, se eu ficasse ao lado de uma loja que alugasse fantasias, as pessoas que vão lá ficariam curiosas e entrariam na minha loja”, resume a proprietária da By Urania, que com o sucesso acabou abrindo uma segunda loja, perto da Praça da Revolução, também em Periperi.

“Em alguns setores, como móveis, em que as pessoas gostam de comparar, é uma ótima estratégia estar perto da vizinhança”, afirma Franklin Santos, diretor de atendimento do Sebrae. Mas se intenção for abrir uma padaria, por exemplo, talvez seja mais interessante procurar um lugar onde não haja estabelecimentos do gênero.

Essas são as premissas básica que o Radar Sebrae oferece a quem quer empreender: se o negócio imaginado é voltado para o público de alta renda ou popular, e se o futuro investidor pretende ou não encarar uma concorrência nas proximidades.

No site www.radarsebrae.com.br, o candidato a empreendedor pode pesquisar 81 ideias de negócio e avaliar 10 mil pontos em Salvador e outras 13 cidades baianas, escolhidos e ranqueados a partir de 150 indicadores.

Ao fazer a consulta, o interessado recebe a informação dos três lugares mais interessantes para o seu negócio, a partir de dados como a renda dos moradores, o trânsito de veículos e outras informações obtidas por meio de georreferenciamento. A plataforma leva em conta também o impacto do PDDU no bairro e a oferta do produto desejado na região.

O acesso ao site é gratuito, assim como a segunda fase do processo, uma consultoria presencial. Mas, neste caso, o interessado precisa fazer um cadastro. “Uma pesquisa de mercado como essa pode custar R$ 200 mil, R$ 300 mil, e nós estamos oferecendo gratuitamente”, salienta o presidente do Sebrae, Adhvan Furtado.

Consultora de sociedade da Federação Baiana de Empresas Júnior (UNIJr-BA), Gabriela Aires declarou-se empolgada com a possibilidade de que os empreendedores universitários contem com essa plataforma. “E o interessante é que é uma plataforma 100% baiana, o que dá uma sensação maior de pertencimento”, avalia Gabriela. A função da UNIJr-BA é promover conexões entre as empresas juniores, o Sebrae e o mercado. A própria Gabriela, que é aluna da Faculdade Baiana de Direito, sonha empreender nas áreas de tecnologia e design.

Estudante de jornalismo na Unirb, Érica Pereira está decidida a abrir um negócio no setor de alimentação. “Eu e minha sócia ainda estamos decidindo o que fazer e onde montar”, afirma.

Sua irmã, Elisângela Pereira, revende atualmente cosméticos, mas também esteve no lançamento do Radar, na Casa do Comércio, em busca de networking e para começar a sonhar com um futuro negócio. “Quero montar uma empresa de eventos”, afirma.

Há 20 anos no Sebrae, Franklin Santos diz que nas conversas com empreendedores sempre chegava o momento em que faltava uma informação concreta sobre a melhor localização para o negócio. “Agora, nós temos essa resposta”, comemora o diretor de atendimento do Sebrae.

O que o Radar Sebrae oferece

Galeria de negócios - Lista usa série de atividades com as quais o Sebrae já trabalha. Basta clicar em um bairro de Salvador ou em uma cidade do interior e depois escolher a atividade para obter o valor do investimento, o custo mensal, número de empresas fechadas, hábitos de consumo, tendências de negócios e concorrentes na região

Local para negócio - Ao escolher um bairro de Salvador ou uma cidade no interior, o investidor entra em uma tela que combina os perfis a partir da renda do público desejado e da existência ou não de concorrentes. A partir desses dados, o Radar indica os locais mais adequados para o negócio desejado. O site é radarsebrae.com.br

