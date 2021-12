Quando herança de família vira receita de negócio

Ter sucesso nos negócios não é uma tarefa fácil. Seja dando continuidade à empresa da família ou começando do zero, o empreendedor deve estar disposto a entender todo o processo produtivo da empresa. Quando se trata de um negócio estabelecido, o essencial é fazer um balanço financeiro e avaliar o posicionamento da marca no mercado. Já os marinheiros de primeira viagem não podem abrir mão de um plano de negócios.

De acordo com José Nilo Meira, consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para manter um negócio ou mesmo trazer inovações é imprescindível entender o mercado em que atua.

“O gestor precisa dominar os pontos fortes e fracos da empresa, sabendo quem são seus concorrentes e tendo um conceito bem claro do que oferece. Pois, a partir disso, é possível otimizar a produção e desenvolver ideias inovadoras para o segmento do mercado”, explica.

O ditado popular “em time que está ganhando não se mexe” não se aplica no ramo dos negócios. Para manter uma empresa que tem anos no mercado, o ideal é fazer um diagnóstico de desempenho dos últimos anos, avaliando a atuação de todos os setores (financeiro, administrativo, o relacionamento interpessoal e com os clientes, etc.), e só depois projetar cenários futuros para a empresa.

Lury Hebe Fortunato, gestor do Colégio Fortunato, localizado no Cabula, acredita que o sucesso nos negócios depende da união entre a capacidade de administrar e o prazer pelo que faz. ”Sou formado em economia, mas desde a faculdade percebi a aptidão para lecionar e o prazer em partilhar meus conhecimentos. Sempre me identifique com a disciplina de história e tive influência de minha mãe, por acompanhar sua rotina como professora e diretora da escola que hoje administro”, disse. Ele ainda contou que na administração do colégio une os conhecimentos da graduação com a afinidade para educação.

Durante o dia a dia da empresa, o gestor deve acompanhar todos os processos e se informar sobre os acontecimentos. Não pode focar apenas na parte financeira e em aumento de clientela.

Profissão dos pais

Rodrigo Ianner, formado em fisioterapia, viu na profissão dos pais uma possibilidade de negócio e há sete anos atua como corretor de imóveis na empresa da família, Casa dos Imóveis, no bairro do Imbuí. “A dificuldade de encontrar emprego e o fato de sempre auxiliar meus pais no trabalho me impulsionaram a investir em um curso de transações imobiliária. E hoje, como corretor e gestor de empresa, me preocupo com a corretora em todos os aspectos, planejo os custos mensais, deixo um fundo de reserva e fico atento à opinião do cliente pelos serviços prestados”, pontuou.

A herança de família para os negócios pode ser física, com uma empresa já estabelecida no mercado, mas também ser uma ideia de negócio. As tradições de família para costura, gastronomia, decoração, entre outras coisas, podem se torna um empreendimento.

Segundo o professor e consultor de gestão de negócios Eduardo Gandarela, a probabilidade de sucesso é maior quando o indivíduo se prepara para o mercado. “O empreendedor deve estudar o segmento e os concorrentes e fazer um plano de negócios detalhado do produto ou serviço, levando em conta itens como: o que oferecer ao cliente, matéria-prima necessária, custos e as metas”, ressaltou.

Daniela Veloso, uma das sócias do Bolo das Meninas, seguiu à risca as etapas de planejamento antes de abrir a empresa. “A Bolo das Meninas surgiu de um caderno de receita da minha bisavó e da necessidade financeira. E anteriormente às lojas físicas e franquias foi necessário um tempo planejando, pesquisando e experimentando a aceitação dos bolos”, afirmou.

A assessora de comunicação Maria Rocha também viu nas receitas de família um negócio. “Estou começando a investir na produção de doces e bolos. Tudo bastante artesanal ainda, faço os produtos sozinha e comercializo nas redes sociais”, disse.

O que fazer antes de iniciar negócio

Pesquisa de mercado - Entenda o funcionamento do negócio, o que precisa e a demanda de mercado

Planejamento - Custos, material e pessoal necessário para produzir e vender os produtos

Simulação - Simule quanto pode produzir, custos de fabricação e possível lucro

Experimentação - Teste como será o produto final, se vai ter uma boa aceitação pelos clientes

*Estagiária sob supervisão da editora Cassandra Barteló

