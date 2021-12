Pronatec oferece 40 vagas de curso pra cuidadora de idosos

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) oferece 40 vagas para curso gratuito de cuidador de idoso nesta quarta-feira, 22, em Salvador. As vagas são disponibilizadas pela parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), destinadas a mulheres das comunidades do Centro Histórico/Barroquinha e dos 34 bairros que fazem parte da área de abrangência do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

As candidatas interessadas devem se dirigir à sede da Semps, localizada na Rua Chile, 21, Centro. O curso está previsto para começar na primeira semana de novembro, com duração total de 160 horas. As aulas vão acontecer no Instituto Federal da Bahia (IFBA), localizado na Rua Emídio dos Santos, s/n - Barbalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3176-7062.

