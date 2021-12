Pronatec inicia inscrições para cursos profissionalizantes

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) iniciou nesta sexta-feira, 21, as inscrições para os beneficiários do Bolsa Família que desejam ingressar em cursos profissionalizantes.

São oferecidas 451 vagas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec). As oportunidades são para os cursos de camareira em meios de hospedagem, agente de alimentação escolar, operador de teleatendimento, porteiro e vigia, depilador, auxiliares de faturamento, de pessoal, de recursos humanos, financeiro ou administrativo e inglês aplicado a serviços turísticos.

As aulas serão ministradas a partir do dia 17 de março, nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) - Baixa dos Sapateiros, Pituba e na Fundação Visconde de Cairu, nos Barris - nos turnos matutino, vespertino ou noturno.

Os interessados devem se dirigir a um dos postos do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), localizados no Comércio, Cabula e Cajazeiras. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar os originais do CPF, RG, comprovante de residência e o cartão do Bolsa Família ou Número de Inscrição Social (NIS).

