Pronatec Aprendiz chega às pequenas e microempresas

Voltado para profissionalizar jovens em vulnerabilidade social, o Pronatec Aprendiz chega às micro e pequenas empresas. As inscrições estão abertas até o dia 24. O programa tem como objetivo dar oportunidade de iniciação no mercado de trabalho e acesso à qualificação profissional nas melhores escolas técnicas do país. Na primeira etapa do programa serão disponibilizadas 15 mil vagas, em municípios selecionados de acordo com a classificação no Mapa da Violência.

Na Bahia serão 1.672 vagas em 17 municípios: Salvador (450); Feira de Santana (180); Juazeiro (132); Ilhéus (122); Itabuna (80); Ituberá (80); Vitória da Conquista (50); Camaçari (50); Porto Seguro (48); Bom Jesus da Lapa (40); Campo Formoso (40); Esplanada (40); Gandu (40); Guanambi (40); Ibotirama (40); Madre de Deus (40); São Desidério (40).

Critérios para inscrição



Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas (SMPE), para se inscrever, o jovem deve ter entre 14 e 18 anos e estudar em escola pública. O aluno deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social (Cras), onde terá acesso à lista de cursos de capacitação técnica, com carga horária de 400 horas.

Os cursos técnicos serão oferecidos pelas redes federal, estadual e municipal de educação profissional e tecnológica e integrantes do Sistema "S".

Qualificar um jovem para absorvê-lo como funcionário foi um dos motivos que levaram o engenheiro Raymundo Dórea a aderir ao programa. Sócio da Engpiso, empresa com mais de 20 anos de atuação no ramo da construção civil, ele pretende contratar dois menores aprendizes e acredita que a iniciativa é fundamental para que as empresas possam assumir sua parcela de responsabilidade social.

"Formar e reter os funcionários é o grande desafio das pequenas empresas. O custo para profissionalizar um jovem é alto e pode durar até três anos de trabalho", finaliza.

