Promotoria abre inscrições para estágio nesta terça-feira

A Promotoria Regional de Justiça de Jacobina abre inscrições nesta terça-feira, 10, para quatro vagas de estágio em Direito, sendo três para a sede da Regional e uma para as demais promotorias, incluindo Capim Grosso, Mairi, Miguel Calmon, Mundo Novo, Piritiba e Saúde.

As inscrições vão até o próximo dia 25 de setembro e podem ser realizadas na sede da Regional, localizada na Avenida Lomanto Júnior, nº 200, 2º andar, no centro de Jacobina, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

A prova será aplicada no dia 5 de outubro, das 14h às 17h, no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) da cidade, localizado na Rua Dr. J.J. Seabra. A taxa de inscrição é R$ 30.

