Projeto Educar para Construir tem inscrições prorrogadas

O projeto 'Educar para Construir' teve inscrições prorrogadas até o dia 4 de julho. O processo seletivo é para os cursos de encanador predial, eletricista predial e pedreiro, com 100 vagas, disponibilizadas pelo Programa Jovens Baianos (PJB), para jovens entre 18 e 24 anos.

Para se inscrever, os candidatos interessados devem ir à sede do Projeto Educar para Construir - Conselho de Moradores do Bairro da Paz, na Rua Nossa Senhora da Paz, de 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Os documentos necessários são: original e cópia de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, atestado de matrícula, título de eleitor, número do NIS ou cartão do Bolsa Família e duas fotos 3×4. Os jovens, entre 18 e 24 anos, devem estar cursando da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com renda familiar de até três salários mínimos.

