Projeto 'Educação Empreendedora' inscreve até dia 23

O governador Rui Costa lançou nesta terça-feira, 16, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, no bairro da Caixa D'Água, em Salvador, o projeto Educação Empreendedora, que vai levar cursos de qualificação para municípios baianos.

Ao total, serão 40 mil alunos da educação básica e 10 mil da educação profissionalizante, com vagas abertas já este ano. Os interessados podem se inscrever até o de 23 de maio, através do e-mail educacao@ba.sebrae.com.br.

O projeto Educação Empreendedora vai promover a formação de estudantes e de professores com a oferta de três cursos específicos da área. As aulas que acontecerão de 7 de junho a 4 de agosto ficarão sob responsabilidade do Sebrae-BA .

Confira abaixo os cursos oferecidos

Licenciamento de Metodologias de Educação Empreendedora voltado para professores

Técnico em Administração, do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, busca a formação e a capacitação de estudantes. Com a duração de quatro anos, serão ofertadas 35 turmas, que já começam no segundo semestre deste ano. Inicialmente, o curso será implantado no Centro Estadual de Educação Profissional Bahia (CEEP Bahia), em Salvador.

O curso de de Micro Empreendedor Individual disponibiliza 720 vagas, distribuídas em 24 turmas, para estudantes da rede de Educação Profissional e Tecnológica do Estado da Bahia, nos 27 Territórios de Identidade, e também por meio do Pronatec.

