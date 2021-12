Programa Trainee da Fedex inscreve até a próxima quinta

As inscrições para o programa de trainee da Fedex, empresa de transporte expresso, terminam nesta quinta-feira, 31 e podem ser feitas no site do programa. São oportunidades para quem se forma neste ano, entre engenheiros e profissionais com formação em outras áreas.

Os contratados passarão por um período de treinamento de 12 meses, dividido em 3 módulos: Generalista (3 meses), com formação teórica e comportamental sobre visão de negócio e estratégia; Job Rotation (3 meses), em que irão conhecer as operações de alguns centros de distribuição da empresa no país, e On the Job (6 meses), no qual os trainees vão se envolver com projetos reais da empresa. Durante esse período, eles devem atuar nas áreas comercial, logística, financeira, suprimentos, recursos humanos, planejamento e operações (logística e transporte).

As etapas de seleção incluem testes online de inglês e raciocínio lógico, laboratório de competências, entrevista em inglês, painel de negócios e entrevista final com gestores.

