Programa 'Partiu Estágio' divulga terceira lista de convocados

A terceira lista de convocação para o programa 'Partiu Estágio' foi publicada nesta quinta-feira, 18, no site da Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

Foram convocados 305 estudantes, que deverão se apresentar ao órgão ou entidade em que irão estagiar em até dez dias úteis. O prazo para apresentação vai até o dia 31 deste mês. O contrato dos selecionados tem duração de um ano.

Os selecionados serão comunicados pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição.O prazo para comparecimento ao local de estágio se inicia no dia do recebimento deste e-mail.

Inscrição

Podem participar universitários regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede na Bahia. É necessário ainda que o universitário tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do seu curso de formação.

