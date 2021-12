Profissões reconhecidas são mais valorizadas

A profissão de Milena Cruz, a de barista, surgiu há mais de 50 anos, mas somente em 2013 a atividade exercida pela baiana, há três, foi incluída no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além dessa profissão, outras 20 passaram a integrar a lista, que conta, no total, com 2.619 ocupações. A inclusão na CBO garante diversos benefícios aos profissionais, como o estímulo da empregabilidade, devido à especificação definida de cada função, e a possibilidade de implementação de políticas públicas para estimular as respectivas áreas.

A introdução das profissões de barista, DJ, relações-públicas, analista de negócios, propagandista de produtos farmacêuticos, quiropraxista, musicoterapeuta, ouvidor, dentre outras, na lista da CBO, este ano, é consequência direta das mudanças sociais, culturais e econômicas pelas quais a sociedade vem passando nos últimos anos. Por conta dessas variáveis, surgem novos ofícios para atender a essas demandas, explica Moisés Frutuoso, gerente do SineBahia, serviço de intermediação de mão de obra, que, mensalmente, oferece cerca de 11 mil vagas de emprego em todo o Estado. "É uma forma de legitimar essas profissões, porque já existem, só não eram formalizadas".

A função do barista em Salvador, por exemplo, passou a ser mais requisitada nos últimos cinco anos devido ao aumento da busca por produtos à base de café. A procura motivou a criação de diversas cafeterias na cidade, que atualmente conta com mais de 20, em bairros e shoppings. Consequentemente, surgiu uma maior necessidade por esse tipo de mão de obra, explica o supervisor de captação de vagas do SineBahia, Leonardo Ramos. "É uma ocupação com uma rotatividade grande. Podemos dizer que é uma tendência, porque é um mercado em expansão".

Quem trabalha com o preparo do café especial ganha, em média, R$ 1.200, e no Estado ainda há uma demanda por profissionais com técnica para preparar bebidas, além de habilidades básicas, como conhecer as propriedades do café, identificar o tipo de grão e local de cultivo, dentre outras. Por isso, não é incomum recorrer à mão de obra de outros estados, afirma José Leal, gerente da Cafeteria Troppo.

Para ser barista, Milena Cruz, de 25 anos, fez um curso técnico, fornecido pela cafeteria onde trabalhava, há três anos, sem sair de Salvador. Depois do curso, conseguiu uma vaga como barista na Troppo e aumentou em 50% a sua remuneração. "Com a profissão reconhecida, ela é mais valorizada. E isso chama a atenção do cliente, que consumirá a bebida sabendo que não é um café comum, preparado em casa, e sim uma bebida feita com toda uma técnica", afirma.

Readequação - Além das 21 profissões incluídas no CBO, houve a readequação de outras 38, como a de farmacêutico em controle de qualidade, farmacêutico em biotecnologia industrial, atendente de reintegração social e trabalhador portuário de bloco, dentre outras, e a exclusão de um - farmacêutico bioquímico.

No caso das ocupações incluídas, apesar do reconhecimento pelo MTE , elas ainda não foram regulamentadas. A regulamentação ocorrerá após a criação de um projeto de lei para cada área. A introdução das profissões na lista do CBO, de qualquer forma, é vista como positiva, mesmo sem a regulamentação, já que facilita trâmites burocráticos, como a emissão do seguro-desemprego, que, para ser feito, necessita da especificação da função desempenhada; e, o mais importante, que é a possibilidade de agilizar o recrutamento, porque a padronização facilita a busca por profissionais adequados para as ocupações.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 21, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo