Profissionais graduados podem concorrer a vagas de emprego

O Sinebahia dispõe nesta segunda-feira, 25, de vagas de emprego para profissionais com nível superior. Entre elas, estão oportunidades para as funções de analista de redes e banco de dados, para a qual é necessário ser graduado em TI ou Ciência da Computação e experiência de seis meses; de farmacêutico, que exige seis meses de experiência e registro no Conselho Regional de Farmácia; e de supervisor administrativo, para qual é exigida graduação em Administração ou Logística e experiência de seis meses.

Há ainda vagas para os níveis médio e fundamental, para Salvador e Lauro de Freitas. Os interessados devem se dirigir à sede da unidade, localizada na Avenida ACM nº. 3359 - Edf. Torres do Iguatemi, ou aos postos do SAC. As senhas serão distribuídas a partir das 6h30 e o atendimento ocorrerá entre 8h e 17h. É necessário que os candidatos levem PIS, PASEP ou NIS, Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade.

Confira as vagas

Açougueiro

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Administrador de edifícios

Habilidade em gestão de equipe

Ensino médio completo/ pacote Office

Experiência mínima de 06 meses em carteira

20 vagas

Agente de portaria

Ensino médio completo/ Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

10 vagas

Ajudante de carga e descarga

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Ajudante de cozinha

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Ajudante de padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Analista de redes e banco de dados

Desejável inglês avançado/Disponibilidade para realizar viagens

Superior completo em TI ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de depósito

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

08 vagas

Auxiliar de limpeza

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Auxiliar de manutenção industrial

Manutenção preventiva e corretiva em caminhões/empilhadeiras

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Vivência com hidráulica e elétrica

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Auxiliar de manutenção predial

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de pintor de automóveis

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Auxiliar de serviços gerais

Residir nas proximidades de Simões Filho

Ensino médio incompleto/ Atuar com manutenção predial

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Auxiliar mecânico de refrigeração

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

04 vagas

Cabeleireira

Ensino médio completo/ Atuar com Mega-hair

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Caldeireiro hospitalar

Ensino médio completo/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Camareiro de hotel

Residir nas proximidades de Itapuã

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Chefe de cozinha

Ensino fundamental completo/ perfil de liderança

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Comprador

Pacote Office / CNH B

Ensino superior incompleto a partir do 2º semestre

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Corretor de imóveis

Possuir carro/ registro no CRECI

Ensino médio completo/ curso de transações imobiliárias

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Costureira de máquinas industriais

Conhecimento em máquina reta e overlock

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Cozinheiro hospitalar

Vivência com APPCC/Higiene e manipulação de alimentos

Ensino médio completo/Curso na área

Experiência mínima de 06 meses na função

03 vagas



Cuidador de idosos

Ensino médio completo/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

07 vagas

Encanador

Vivência com esgotos/ Sprinkler / hidrantes

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

04 vagas

Estofador de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Farmacêutico

Desejável experiência em licitação/Disponibilidade para viagens

Ensino superior completo/Possuir CRF

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Forneiro de pizzaria

Ensino médio completo

Experiência mínima de 04 meses na função

01 vaga

Inspetor de qualidade

Residir nas proximidades do Subúrbio

Ensino superior incompleto/ Possuir curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Inspetor de segurança

Ensino médio completo/ curso de vigilante

Experiência mínima de 06 meses na função

07 vagas

Instalador de acessórios em veículos

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Jardineiro

Atuar em shopping

Ensino médio completo/curso de arranjos florais

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Limpador de piscinas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Maitre

Ensino médio completo/Boa comunicação

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Maqueiro hospitalar

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vaga

Marceneiro de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 vagas

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo/ curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de máquina copiadora

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

05 vagas

Operador de máquinas fixas

Atuar com formulação de produtos de limpeza

Ensino superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/informática/ fluência verbal

Não exige experiência

800 vagas

Operador de telemarketing

Ensino médio completo/ informática/fluência verbal

Experiência mínima de 04 meses na função

20 vagas

Operador mantenedor de UTE

Vivência em manutenção de processos industriais

Ensino médio completo/Pacote Office/NR-13/NR-33/NR-10

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Padeiro

Residir nas proximidades de Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo/ Curso na área

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Pintor de automóveis

Ensino fundamental completo/ CNH B

Experiência mínima de 06 meses em carteira

02 vagas

Pintor de estruturas metálicas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Pintor de móveis

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Pizzaiolo

Ensino médio completo/ Disponibilidade de horário

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Professor de matemática

Atuar em turma do ensino médio

Ensino superior incompleto a partir do 4° semestre

Experiência mínima de 06 meses na função

01 vaga

Promotor de vendas

Atuar com vendas de planos odontológicos

Ensino médio completo/fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses na função

09 vagas

Recepcionista de hospital

Ensino médio completo/Curso na área/Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

03 vagas

Recepcionista de hotel

Ensino médio completo/Informática/Fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor administrativo

Superior completo em ADM ou Logística/ Gestão de equipes

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Supervisor de telemarketing

Ensino superior incompleto/ fluência verbal

Experiência mínima de 06 meses em carteira

13 vagas

Técnico eletrônico de equipamentos hospitalares

Desejável registro no CREA e curso NR10

Ensino médio completo/ curso de eletrônica

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 vaga

Vendedor externo

Atuar com venda de móveis personalizados

Ensino médio completo/ possuir veículo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 vagas

Ofertas válidas exclusivamente para Lauro de Freitas

Motorista de ônibus

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses com comprovação

04 vagas

Churrasqueiro

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses com comprovação

03 vagas

Mecânico de refrigeração

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses com comprovação

01 vaga

Gerente de Centro de Formação Profissional

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Superior completo/ CNH B / Possuir carro

Experiência comprovada em carteira

01 vaga

Subgerente de Loja

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Superior completo/ CNH B / Possuir carro

Experiência comprovada em carteira

01 vaga

Chapista de veículos

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino médio completo

Experiência com ou sem comprovação

02 vagas

Auxiliar de pintor de automóveis

Procurar exclusivamente Sinebahia - Sac. Lauro de Freitas

Ensino médio incompleto

Experiência com ou sem comprovação

02 vagas

adblock ativo