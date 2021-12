Profissionais conquistam vagas jogando em aplicativos

Os sites e aplicativos para smartphones trouxeram uma série de mudanças na busca por empregos e nos processos de contratação. Candidatos já podem utilizar redes sociais com foco profissional para fazer networking, anunciar seu trabalho em plataformas de prestação de serviços e procurar emprego em sites e apps de divulgação de vagas.

Alguns desses aplicativos já investem em serviços de combinação entre pessoas e vagas, funcionando de forma parecida com o app de relacionamentos Tinder. Outros trabalham ainda com testes para conhecer melhor cada candidato, além de funcionarem como um jogo.

O aplicativo Reachr, por exemplo, surgiu com o objetivo de filtrar os candidatos que preenchem os requisitos de cada vaga, mostrando aos usuários apenas as ofertas de emprego que eles realmente têm chance de conseguir e recomendando os candidatos ideais para cada vaga. O sistema considera não só as qualificações dos candidatos, mas sua posição em relação aos concorrentes, e até mesmo a cultura da empresa.

"Hoje é comum ir se candidatando a todas as vagas que aparecem, e isso só polui o processo", conta o sócio da Reachr Marcelo Braga. Para ele, candidatar-se a vagas inadequadas ou desatualizadas prejudica a confiança do candidato, e a falta de feedback das empresas em processos seletivos grandes contribui com a insatisfação.

Já o app Taqe, criado com foco em profissionais das classes C e D, também conecta candidatos a vagas, porém, para ter acesso a elas, o usuário precisa fazer uma série de testes e videoaulas. "Fizemos parcerias com ONGs e falamos com muitos jovens. Percebemos que muitos não conseguem nomear suas qualidades, acham que não sabem nada. Com o app eles ganham autoconhecimento e reconhecem suas habilidades", conta Renato Dias, sócio da Taqe.

O app combina testes de personalidade, de competências e de conhecimentos gerais já utilizados por equipes de recursos humanos, além de testes vocacionais e videoaulas, de forma que o candidato só consegue desbloquear as vagas à medida que vai acumulando pontos por fazer as atividades, como em um jogo.

"Trouxemos metodologias já usadas no mundo do RH, mas numa linguagem mais gamificada, que o jovem gosta", diz Renato.

Também pensando em ajudar os candidatos a melhorar seu autoconhecimento, a Reachr criou um "índice de empregabilidade", que compara o perfil do candidato com os de outros da mesma área, verifica os requisitos que as empresas do mercado pedem, dentre outros fatores. "Assim o profissional pode se autoavaliar e procurar mais qualificações se necessário", diz Marcelo.

A estudante de gestão de recursos humanos Wendely de Sousa conheceu o app Reachr pela internet e resolveu testar depois de um ano fora do mercado de trabalho, procurando emprego e fazendo trabalhos como freelancer. "O cadastro foi bem fácil e rápido, preenchi com informações do meu currículo e em uma semana uma empresa me contatou", conta a estudante que participou de um processo seletivo da empresa Teleperformance e hoje trabalha como agente de atendimento.

Para ela, a vantagem do processo do app foi que, além de ter se candidatado para várias vagas, ela teve o perfil recomendado diretamente à empresa. "Não tinha me candidatado para aquela vaga, mas fui procurada pela própria empresa e recebi uma atenção maior", relata.

Uso dos apps

A coordenadora e professora da Fundação Getúlio Vargas e coach de carreira Anna Cherubina Scofano explica que o uso desses aplicativos é muito bem-vindo, mas é preciso tomar alguns cuidados. "Se o candidato não sabe o que está buscando, acha que o que vier é lucro. Não é assim que esses apps funcionam", explica.

Ela recomenda que os candidatos aproveitem as funcionalidades dessas plataformas e procurem preencher as informações com sinceridade. "Os interessados precisam ser honestos sobre o que gostam ou não para que seus perfis sejam captados por empresas que se alinhem com seus desejos".

Outra dica é prestar atenção nas avaliações na loja virtual, antes de escolher os aplicativos, e ficar de olho em golpes. "Pagar não é garantia de colocação no mercado, é melhor sempre preferir os apps gratuitos para os candidatos", diz

