Profissionais apostam em especializações como diferencial

"Nesse mercado incerto de hoje, você não é ninguém tendo apenas a graduação", afirma Analú Ribeiro, 24, jornalista recém-formada pela Universidade Federal da Bahia que cursa, atualmente, uma especialização em mídias sociais na Unijorge. Ela optou pela qualificação extra após identificar lacunas em sua formação. "A área de mídias sociais é uma nova vertente da comunicação que está super em alta", diz Analú, que também achou o preço do curso acessível e aprova o corpo docente, que inclui professores com doutorado.

Analú não está sozinha na decisão. Taiane Rocha, 25, escolheu cursar uma especialização em direito processual civil por identificar uma necessidade de atualizar a graduação, concluída em 2015 na Faculdade Baiana de Direito. "Eu estudei na faculdade o código de processo civil de 1973, e o novo é de 2015. Precisei estudar as mudanças e me atualizar, e não sei se aprenderia sozinha", diz. Ela permaneceu na mesma instituição para cursar a especialização e acredita que o curso irá ajudá-la em concursos públicos, pois ter uma pós-graduação conta pontos na seleção.

Kellen Lima Gomes, gerente dos programas de pós-graduação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), acredita que o investimento em uma especialização dá retorno. "À medida que você galga degraus acadêmicos, tem possibilidade de salários melhores", diz.

De acordo com ela, a Uneb oferece 78 tipos de especialização que são bastante procuradas, apesar de não terem oferta regular. "As turmas são abertas de acordo com a demanda do mercado", diz Kellen, pontuando que a universidade, presente em 24 cidades do estado, cria as turmas de acordo com as necessidades de cada região.

Silvana Carvalho, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), também recomenda uma especialização. "É um diferencial. Hoje o mercado requer um profissional completo, e a especialização oferece a oportunidade de aprofundamento em uma área escolhida", diz Silvana. A pró-reitora acrescenta que a especialização é útil inclusive para quem pretende seguir carreira acadêmica, e aconselha cursar uma especialização antes de fazer mestrado.

"Ponte" para mestrado

É o que pretendem fazer Analú e Taiane, que almejam também uma carreira acadêmica depois de terminar a especialização. Analú identificou diversos interesses de pesquisa ainda na graduação. Já Taiane pensa em aliar a carreira pública com o ensino e planeja participar de uma seleção de mestrado no ano que vem.

Silvana ressalva, no entanto, que "é comum que a especialização seja um plano B, porque emprego está difícil, e acaba sendo um investimento para conquistar oportunidade no mercado de trabalho. Muitos alunos terminam a graduação e já se matriculam na pós", diz. A pró-reitora da Ucsal também pontua que muitos alunos escolhem a especialização de acordo com o professor-coordenador do curso, assim como horário e local.

Kellen acrescenta que quem busca uma especialização tende a ter como foco o mercado de trabalho. "Quando os alunos entram sem emprego, querem obter formação para conseguir um", diz.

Liana Barreto, diretora financeira da Fundação Getúlio Vargas em Salvador, explica que o MBA (master of business administration, em inglês), especialização voltada à área de administração, é destinado a executivos que já têm experiência no mercado. "É recomendado a quem já tem cargos gerenciais e quer se atualizar para crescer dentro da empresa, e uma certificação ajuda a galgar outros caminhos", diz. Segundo a diretora, o MBA também funciona para quem quer se qualificar depois de perder o emprego: "Ajuda a dar um up na carreira, inclusive para fazer networking, porque o público é de executivos e diretores de multinacionais".

*Sob orientação da editora Cassandra Barteló

