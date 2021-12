Produtos típicos brasileiros conquistam o mercado externo

Para quem mora fora de seu país de origem, a saudade de casa é grande, e muitos brasileiros no exterior dariam tudo para comer aquele acarajé, pão de queijo, feijoada, brigadeiro...

O “mercado da saudade” é um segmento de negócios que se especializa em oferecer alimentos, roupas e outros itens para os imigrantes que sentem falta dos produtos da terra natal. E muitos brasileiros estão aproveitando esse nicho de negócio, tanto aqui como no exterior.

“O empreendedorismo é muito importante para os imigrantes, já que muitos não encontram possibilidades de emprego em suas áreas de formação”, conta Luiza Lopes, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores.

Em estudo inédito realizado este ano, o departamento descobriu que há cerca de 20 mil micro e pequenas empresas formais de brasileiros no exterior, a maioria voltada para as comunidades brasileiras. Luiza acredita que abrir negócios tendo os colegas brasileiros como alvo é um bom jeito de começar a empreender: “São um público restrito e fiel”, conta.

Do Brasil para o mundo

O órgão lançou o portal Brasileiros no Mundo (disponível em: www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br), que divulga o plano de ação do Itamaraty para apoiar os pequenos empresários brasileiros no exterior. O site conta com guias de como empreender em 18 países, trazendo informações sobre leis locais e indicações de cursos online gratuitos.

A empreendedora Simone Weissmann entende a saudade da terra natal. Nascida em Salvador, ela mora na Alemanha há 18 anos, e há oito organiza a Feijoada VIB em Munique (em que VIB significa Very Important Brazilians, um trocadilho com a expressão VIP).

O sucesso do evento, que começou como uma forma de reunir brasileiros e mostrar sua cultura para os alemães, motivou a criação do restaurante VIB Grill & Lounge, que trabalha com pratos típicos variados de nossa culinária. “O maior desafio foi mostrar para os conterrâneos que somos uma autêntica casa brasileira e que representa bem o Brasil aqui fora”, conta Simone.

Após conquistar o respeito dos compatriotas, ela passou a receber não só brasileiros morando na Alemanha, como turistas procurando por um gostinho familiar. Mas o maior público, surpreendentemente, é alemão: “Eles são apaixonados pela caipirinha, que é feita exatamente como no Brasil”, relata Simone.

O mercado da saudade também cria oportunidades para empresas aqui no Brasil. O empresário baiano Ubiratan Sales encontrou nos baianos viajantes e migrantes um grande público para seu acarajé congelado, o Acarajé da Bahia.

O produto, que também é vendido em supermercados no Brasil, ganhou um quiosque no aeroporto, de onde viaja para vários países nas malas dos baianos. “Tem muitos que morrem de saudade do acarajé e fazem um estoque toda vez que vêm para cá, e muitos que levam para os familiares e amigos”, explica Ubiratan.

Ele conta que precisou de oito meses de testes para chegar a um produto que resistisse a uma longa viagem, conservando o sabor autêntico. E o próximo passo, além de aumentar a distribuição no Brasil, é exportar. “Já participamos da Semana da Bahia em Portugal e de outros eventos brasileiros no exterior, e a recepção foi muito boa. Estamos tentando junto ao Sebrae e à Fieb levar o produto para fora”, explica Ubiratan.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo