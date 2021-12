Proatividade eleva as chances de o temporário ser efetivado

Para conquistar uma vaga de emprego temporário este ano é necessário mais preparo e determinação que em anos anteriores, de acordo com especialistas. Apesar disso, o cenário é ideal para quem quer passar de funcionário temporário para contratado, e especialistas apontam algumas ações que podem fazê-lo aproveitar melhor a oportunidade.

A crise que prejudica em parte o setor de varejo, principal a contratar funcionários temporários, e o índice alto de pessoas que perderam o emprego este ano tornam as vagas mais concorridas, mas também é uma oportunidade para aquelas empresas que querem reter talentos. Ou seja, conseguir uma vaga de temporário ainda é a melhor chance de ser efetivado em uma empresa, mesmo com a dificuldade do mercado. De acordo com o empresário e coach profissional Jaques Grinberg, você não precisa se preocupar caso tenha pouca ou nenhuma experiência no currículo.

"Hoje, as empresas estão mais preocupadas com a proatividade e potencial do candidato do que em sua quantidade de cursos técnicos, ainda mais nesse setor de vendas. A técnica eles mesmos podem ensinar, mas a proatividade é algo que só pertence a você", explica o profissional. Mostrar desde o início essa proatividade é garantia não apenas de conquistar a vaga temporária, como também a consequente efetivação.

E quanto antes você for em busca da sua vaga, melhor. As seleções para vagas temporárias no varejo já começaram desde o início do mês e prosseguem até dezembro. "O fim do ano, entre setembro e novembro, é um período forte também para quem deseja emprego em indústria ou logística, já que é um período que a produção de sapatos, brinquedos e roupas precisa aumentar", explica Grinberg.

Para quem pretende a área de varejo, os shopping centers continuam sendo os principais a oferecerem vagas neste período. Apesar de não existir uma estimativa de vagas geradas, gerentes de lojas menores afirmam que contratarão pelo menos cinco temporários, e esse número pode até crescer a depender do movimento de clientes durante o período. Ainda assim, a expectativa está abaixo em relação a 2014.

De acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL-BA), a previsão de vagas temporárias é de duas mil, contra as oito mil oferecidas no ano de 2014. A gerente da loja First Class, Delcia Lima, confirma que a expectativa mais baixa com relação a vendas nesse período está segurando a contratação de mais funcionários temporários.

Adriana Almeida, uma das temporárias contratadas por Delcia, afirma que enxerga essa como uma grande oportunidade. "Sei que essa é uma porta de entrada para ser efetivada", explica a vendedora, que trabalhou anteriormente no setor de varejo, mas havia parado para se dedicar aos estudos.

"O importante é que você faça diferença na empresa, traga resultados", conclui Grinberg. Esse foi o caso de Rose Souza, que há oito anos entrou na Magic Shoes como temporária e hoje ocupa o cargo de subgerente. "Estou contratando temporárias agora, e a chance de eles serem efetivados é sempre muito grande, se mostrarem serviço", conta.

