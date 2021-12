Primeiro ano do bebê gera novos negócios

Tem aumentado o número de pais que fazem de cada momento uma oportunidade de registrar a vinda do filho ao mundo. Para fazer isso acontecer, existem pessoas planejando festas para quem não nasceu, fotografando quem está nascendo e criando designs temáticos para comemorar cada mês da vida da criança. Antes mesmo do primeiro ano. Este é um mercado vasto para ser explorado, mas que também preza, acima de tudo, por qualidade.

"É um tipo de serviço que trabalha com sonhos e desejos, por isso ele ser 'bom e bem feito' é um dos principais critérios", conta Viviane Brasil, analista do Sebrae. É um mercado que cresce na contramão da economia, e isso se deve à constante mudança dos clientes e do que eles desejam realizar em homenagem aos filhos. Tudo isso girando em torno de uma extensa variedade de temas que surgem a todo momento.

"É a grande aposta para quem deseja empreender, pois a criatividade e as novidades surgem a cada momento, chamando a atenção do cliente, que, com crise ou não, deseja comemorar o aniversário do filho", explica Simone Paula, que em 2016 criou o Simone Paula Decor (@simonepauladecor), onde as festas infantis prevalecem, ainda que ela produza todo tipo de evento. Com um investimento inicial de R$ 3 mil, que usou na compra do básico para começar, hoje ela tem em seu portfólio festas que custaram desde R$ 890 até R$ 22 mil.

Seu investimento é contínuo e hoje ela tem em média 40% de lucro por montagem de festa. A seu favor Simone ainda tem o fato de ser quem cria boa parte do que usa nas decorações, procurando agradar a maioria dos clientes desse mercado, que buscam por personalização. A satisfação pelo trabalho bem feito é, inclusive, a forma mais eficiente de divulgar esse tipo de serviço. As redes sociais são cruciais na divulgação, mas o boca a boca é a peça principal.

"Uma mãe satisfeita é quem vai apresentar seu trabalho para outra mãe", comenta Viviane. A analista explica que esse é um mercado onde os serviços personalizados são bastante procurados, e cada vez mais empresas têm se especializado em determinadas áreas. Isso é o que tem feito Ludymilla Anunciação, fundadora do Senhoritas Fotografia (@senhoritasfotografia), que conta que as fotografias de família tem se tornado a especialidade de sua equipe.

Nesse tipo de fotografia são feitos ensaios de gestantes (que são os mais feitos na história da empresa), newborn, famílias, aniversários, batizados e partos, que tem se tornado o ensaio mais pedido nos últimos anos. "Se a mulher registra o seu casamento, por que não registrar o parto? Além da importância do dia, muitas mulheres vivem tão intensamente esse momento que esquecem de muita coisa que acontece durante o trabalho de parto, e a fotografia e o filme resgatam essas memórias", conta Ludymilla.

Beatriz e Ludymilla são especialistas em fotografar os pequenos (Foto: Ueldel Galter | Ag. A TARDE)

Beatriz Gomes, fotógrafa do Senhoritas, conta que um fator crucial deste trabalho é a intensa preparação para realizar as fotos. Além de conferir minuciosamente o equipamento, é preciso se preparar psicologicamente para as sessões. "Nos dedicarmos de corpo e alma para registrar aquele momento tão especial da família, independentemente se é um ensaio ou evento. Cada um deles exige cuidados bastante específicos, que acabamos adquirindo com a formação, mas principalmente com a experiência", declara.

Papelaria personalizada

Daniele e Daniela fazem topos de bolos infantis (Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE)

Daniela Rosa da Silva e Daniele Cruz Eloy de Lima são as mentes criativas por trás da Dani's Personalizados (@danispersonalizados), negócio que trabalha com papelaria personalizada usada em decoração de festas. Produzindo topos de bolo, lembranças, álbum em scrapbook e várias outras peças, elas contam que uma das razões do mercado de festas se manter em alta vem da criatividade do brasileiro, que vai tornando algumas comemorações cada vez mais populares, como a atual febre do 'mesversário', que comemora mês a mês o crescimento do bebê até ele completar 1 ano.

Com um investimento inicial de R$ 3.500 – para a máquina de corte, impressora, papéis variados e ferramentas –, Daniela conta que a média de lucro delas é de R$ 2 mil por mês e que, para entrar na área, é preciso estudar o mercado. "Definir o público-alvo, escolher o que irá vender, conhecer os equipamentos básicos, ferramentas e quais os principais materiais utilizados no ramo, escolher bons fornecedores, calcular o valor da venda e, claro, divulgar seu negócio".

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

adblock ativo