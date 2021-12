Prêmio nacional reconhece empreendimentos criativos

Estão abertas as inscrições da terceira edição do Prêmio Brasil Criativo, premiação que tem como objetivo reconhecer e valorizar os empreendimentos e negócios da economia criativa. O Prêmio Brasil Criativo tem a chancela do Ministério da Cultura (2014) e o apoio institucional da Unesco (2016).

A edição deste ano é apresentada pelo Ministério da Cidadania e pela 3M e conta com o patrocínio do Mercado Livre, empresas reconhecidas pela cultura de inovação e pelo incentivo à criatividade e ao empreendedorismo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de agosto, e buscam iniciativas de pessoas físicas e jurídicas de todo o país que promovam soluções inovadoras nas indústrias relacionadas à economia criativa.

Neste ano, o prêmio contemplará 12 categorias divididas nos seguintes temas: Publicidade (Freelancer de Respeito), Arquitetura (Cidades para Pessoas), Design (Wearables), Moda (Sustentabilidade), Expressões Culturais (Artesanato Digital), Patrimônio e Artes (Quero Museu Vivo), Música (DJ do Ano), Artes Cênicas (Festivais que Transformam), Editorial (Creators que Inspiram), Audiovisuais (Jogos Independentes), P&D (Patente dos Sonhos) e TIC (Apps que Educam)

As inscrições são realizadas no site do Prêmio Brasil Criativo (https://www.premiobrasilcriativo.com.br/).

adblock ativo