Prefeitura promove curso gratuito de capacitação em cozinha

O Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares, localizado na Rua Almirante Coelho Neto, Barris, abriga o projeto "Da cozinha ao empreendedorismo", onde será realizado nesta sexta-feira, 3, às 8h, o curso gratuito para mulheres de capacitação profissional em cozinha.

As interessadas podem se inscrever para novas turmas pelos telefones (71) 3235-4268 ou (71) 9957-4758. Serão disponibilizados certificados com a carga horária dos cursos, que contam com cinco módulos: Alimentação e Qualidade de Vida; Educação para o Consumo e Pesquisa de Preço; Conservação dos Alimentos; Aproveitamento Integral dos Alimentos e Doces Finos.

O projeto é promovido pela Prefeitura através da Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM). De acordo com a superintendente da SPM, Mônica Kalile, o curso será realizado em parceria com o Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendente (Fiema) e a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Combate à Pobreza e Promoção Social (Semps).

