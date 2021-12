Prefeitura oferece 760 vagas de cursos pelo Pronatec

A prefeitura de Salvador oferece 760 vagas para cursos profissionalizantes destinados a beneficiários do Bolsa Família e seus dependentes. As inscrições já podem ser feitas nos postos do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), das 8h às 17h. São 19 turmas de dez diferentes cursos nas áreas de serviços, informática, construção civil e segurança, oferecidos através do convênio da Prefeitura com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Os cursos serão ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Salvador, nas unidades da Lapinha, Mouraria e Bonocô nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os interessados devem ter no mínimo 15 anos e precisam comparecer a uma das unidades do Simm para fazer a pré-inscrição: no Comércio - Rua Miguel Calmon, 382; no Cabula - Praça da Mangueira, 84; em Cajazeiras - Estrada do Coqueiro Grande, 1.902; na Boca do Rio - Rua Abelardo Andrade de Carvalho, 141, anexo ao Colégio Imeja; e em Itapuã - Avenida Dorival Caymmi, s/nº, dentro da Feira de Itapuã. Para candidatar-se a uma vaga é necessário apresentar originais do CPF, carteira de identidade, comprovantes de residência e escolaridade, além do cartão do Bolsa Família ou Número de Informação Social (NIS).

Os cursos oferecidos são nas áreas de Operador de Telemarketing, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Agente de Observação de Segurança, Almoxarife, Operador de Editoração Eletrônica, Assistente de Planejamento e Controle de Produção, Encanador Instalador Predial, Auxiliar de Transporte, Movimentação e Distribuição de Cargas, Operador de Retroescavadeira e Agente de Inspeção de Qualidade.

