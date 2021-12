Prefeitura de Salvador abre vagas de estágio para universitários

A prefeitura municipal de Salvador anunciou a abertura de 20 vagas de estágio para nível superior. A bolsa oferecida é no valor de R$ 928,02, mais auxílio transporte. As inscrições serão realizadas por meio eletrônico das 08h do dia 06 até às 18h do dia 09, através do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O estágio é para estudantes dos cursos de Direito, Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de software e Informática. Para concorrer a vaga, o candidato precisa ter cursado 50% da sua grade curricular, porém, os alunos do curso de Direito devem estar cursando do 7º ao 9º semestre.

A jornada é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, que podem ser cumpridas no horário das 8 às 14h ou de 12 às 18h. A seleção contará com uma etapa única de Redação, e os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas podem ficar no cadastro de reserva. O prazo de validade do contrato é de 12 meses.

