Prefeitura de Salvador abre seleção com 201 vagas para estagiários

Estão abertas até o dia 5 de maio as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Salvador destinado a contratação de 201 estagiários que estejam cursando o nível superior em pedagogia. Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 928,02.

Podem participar estudantes que estejam entre o 2º e 6º semestre. As inscrições devem ser feitas no site da seleção. Os estudantes atuarão nas Gerências Regionais de Educação (GRE) com uma carga horária de 30h, conforme informado no edital.

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva/subjetiva e dinâmica de grupo.

