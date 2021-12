Prefeitura de Salvador abre inscrições para processo seletivo de estágio

A partir de segunda-feira, 5, a prefeitura de Salvador estará com inscrições para o processo seletivo destinado a estudantes do ensino superior. Serão oferecidas 18 vagas para a Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel). Os Interessados podem se inscrever até as 18h do próximo dia 11 (domingo), por meio do site.

Poderão se inscrever estudantes matriculados e cursando administração ou economia em instituição de ensino superior, no turno noturno ou na modalidade de ensino a distância (EAD), do 2º ao 6º semestre. Além disso, os candidatos deverão ter, pelo menos, 10% do curso concluído, residir no bairro ou nas proximidades constantes no anexo único do edital e que possuam cadastro no Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O processo seletivo terá duas etapas, com prova discursiva e dinâmica em grupo. A data, o local e o horário ainda serão informados pela prefeitura. Os candidatos que não forem aprovados ficarão no cadastro de reserva.

adblock ativo