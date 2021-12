Prefeitura de Salvador abre 483 vagas em seleção na área de saúde

A prefeitura de Salvador inicia na próxima segunda-feira 21, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São cerca de 483 vagas, sendo 112 para auxiliar de saúde bucal, 96 para odontólogo e cirurgião dentista, 92 para enfermeiro e 183 para técnico de enfermagem, voltado à área de Atenção Primária à Saúde (APS).

Os cargos são para contratação temporária em Regime Especial Direito Administrativo (Reda). O salário oferecido para 40 horas semanais de trabalho vai de R$ 1.453,69 para auxiliar de saúde bucal a R$ 3.876,63 para enfermeiro. Das 483 vagas oferecidas, 5% estão reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD) e 30% para candidatos negros, conforme previsto em Legislação Municipal. O Processo Seletivo será constituído de uma única etapa, com avaliação de títulos.

A inscrição será exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico do certame e segue até as 23h59 do dia 3 de junho de 2018. O valor da inscrição é de R$ 35 para as funções de auxiliar de saúde bucal e técnico de enfermagem e de R$ 50 para as funções de odontólogo, cirurgião dentista e enfermeiro.

