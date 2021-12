Prefeitura abre inscrição para 90 vagas de estágio em Salvador

Noventa vagas de estágio foram abertas nesta sexta-feira, 14, pela Prefeitura de Salvador. As inscrições devem ser feitas por meio por site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), responsável pelo processo seletivo. A instituição é vinculada à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Do total, 40 vagas são para o período matutino e 50, para o vespertino. Os aprovados irão receber bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 494,94. A jornada de estágio é de 20h semanais.

Os interessados podem realizar as inscrições até as 18h da próxima quarta, 19. O contrato tem a validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Prova objetiva

Segundo o edital, a classificação dos candidatos será definida por meio de prova objetiva, baseada em língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais/ atualidades.

Os locais, horários e data da avaliação serão divulgados por meio de aviso de convocação, de acordo com escalonamento publicado no Diário Oficial do Município, que poderá ser acessado, após o final da inscrição, no www.dom.salvador.ba.gov.br ou www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br.

