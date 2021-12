Preços e promoções motivam as compras do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a terceira data mais importante para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Por conta de seu apelo romântico e com foco em dar presentes, é uma boa época para que negócios menores consigam impulsionar as vendas. De acordo com a pesquisa de intenção de compras realizada pela Social Miner, em parceria com a Opinion Box, 65% dos respondentes afirmaram que escolheriam uma loja para comprar os presentes para os parceiros pelos preços e pelas promoções. Destes, 53% preferem pesquisar o presente no mercado virtal, que arrecadou R$ 1,77 bilhão em 2018, 4% a mais que 2017, porém 63% ainda optariam por comprar em lojas físicas.

Tradicionalmente, os negócios que vendem doces costumam se destacar neste período. Há cinco meses, Aline Assis é uma das sócias da Menina do Donut, primeira donuteria da Bahia, que já está no mercado há três anos e faz encomendas para festas e entregas por meio de aplicativos. Para o Dia dos Namorados de 2019, eles estão oferecendo uma bandeja com nove minidonuts (doces em forma de rosca que levam cobertura e recheio), dois potinhos com formato de coração com recheios escolhidos pelo comprador, uma caneca, cinco bombons e uma mensagem, tudo por R$ 50.

Aposta em marketing

“Sessenta por cento de nossas vendas são possíveis graças ao nosso marketing. Como nós temos um público diversificado, o volume de vendas costuma aumentar bastante em datas comemorativas, então sempre nos programamos para potencializar isso”, explica Aline. A Menina do Donut começou com Ana Caroline, que morava em Valença e passou a vender

as guloseimas na escola.

Também na Ufba, há um ano Yasmin Magalhães criou a Brigadeiro pelo Mundo, que surgiu com a necessidade de ajudar os pais com as despesas de casa e o sonho de conhecer outro país. “Sempre gostei de fazer doces, mas nunca imaginei que seria possível viajar com o dinheiro das vendas, que na época era apenas dos brigadeiros”, lembra. “Conheci a Argentina e pretendo viajar para outros lugares, por este motivo que a loja se chama Brigadeiro pelo Mundo”. Com o tempo, além de expandir a quantidade de sabores, a estudante de fonoaudiologia também conseguiu investir na venda de outros doces.

Assim como em outras datas comemorativas, para o Dia dos Namorados Yasmin pretende oferecer para os clientes opções como caixas com brigadeiros gourmet, brownies e trufas, todas personalizadas. “Acho muito importante criar promoções nestes períodos. Os sorteios dos produtos, que nós sempre fazemos em parcerias com outras lojas, para os clientes concorrerem a prêmios diversos, permitem que mais pessoas nos conheçam”, avalia a empreendedora.

Em contrapartida, a administradora Viviane Rocha e a educadora física Alana Ventura abriram há oito meses a loja de produtos naturais Grãos da Vila, no bairro do Costa Azul. “Além da questão da necessidade de uma renda alternativa, ali é uma região que possui muitas academias, só na rua da loja tem três, mas nunca teve nenhum comércio de produtos naturais, então aproveitamos a oportunidade”, conta Viviane. Para o próximo 12 de junho, as sócias montaram um sorteio pelo Instagram para aqueles que pretendem sair da curva e dar presentes mais saudáveis, onde o ganhador receberá uma cesta contendo vinho orgânico, bolo fit de banana, castanhas, pistache, temperos, chás e refrigerante orgânico. “Os sorteios são uma ótima forma de atrair novos fregueses, pois para participar é preciso marcar pelo menos cinco amigos e seguir a nossa conta, o que gera engajamento”, explica.

Tendo em vista que o Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para o comércio, é preciso se planejar com antecedência para garantir que tudo vai sair da melhor forma. Algumas lojas podem começar a se preparar até seis meses antes, para atender a todas as demandas. “Muitas vezes, durante o planejamento da campanha, o empresário pode precisar de financiamento, algo que os bancos não costumam liberar com tanta rapidez”, pontua Fernanda Gretz, gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae-BA. “Preparar a campanha vai além das mídias sociais, é preciso pensar na loja física, a vitrine, ornamentação da decoração, uniforme dos funcionários, tudo para que o cliente se sinta realmente imerso na comemoração da data”, exemplifica.

Quanto ao estoque, deve-se focar nos principais produtos que têm a ver com a proposta do período, deixando-os em evidência na loja e nas redes sociais. “Não necessariamente precisa-se pensar num produto novo, customizar é uma forma de dar uma nova cara para as mercadorias, seja com uma embalagem diferente, cestas, caixas, laços e por aí vai”, ilustra Fernanda.

*Sob supervisão da editora Cassandra Barteló

