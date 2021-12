Prazo para matrícula no Sisutec termina nesta sexta

Esta sexta, 4, o último dia para os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) fazerem a matrícula na instituição de ensino em que foram aprovados. Os candidatos devem verificar na instituição o local, horário e os procedimentos para a matrícula.



O resultado da segunda chamada pode ser conferido no boletim do candidato, disponível no site do programa e nas instituições participantes.



Quem não foi selecionado em nenhuma das chamadas poderá se inscrever, entre os dias 7 e 13 de abril, no site, para as vagas que não foram ocupadas. Nessa fase é exigida apenas a conclusão do ensino médio.



O próximo processo seletivo do Sisutec será feito no segundo semestre deste ano. Criado no ano passado, o Sisutec é um sistema informatizado em que instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica oferecem vagas gratuitas em cursos técnicos na forma subsequente para candidatos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio.



A primeira edição de 2014 registrou 1.016.211 inscrições. O total de inscritos foi .527.730, pois cada candidato pode fazer até duas escolhas de curso. A oferta de vagas chega a 293.738.

