Prazo para inscrição em estágio termina nesta sexta-feira 24

Terminam nesta sexta-feira, 24, as inscrições para o programa de estágio do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A seleção visa a formação de cadastro, sendo 95 vagas para nível médio e 235 para nível superior, distribuídas entre a sede do órgão em Brasília, e as superintendências, sendo a da Bahia, localizada no Centro Administrativo (CAB), em Salvador. O valor da bolsa auxílio varia de R$ 203,00 a R$ 520,00.

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), instituição responsável por conduzir a seletiva, e realizar uma prova online. Os candidatos do ensino médio precisam estar no mínimo no primeiro ano, enquanto os de nível superior já devem ter concluído 50% de todo o curso. A jornada é de quatro ou seis horas diárias.

Nas superintendências, podem participar alunos do nível médio e técnico em administração, além do nível superior matriculados nos cursos de geologia, contabilidade, geoprocessamento, informação, informática, mineração, recursos humanos, redes, secretariado e curso superior em arquivologia, administração, biblioteconomia, administração pública, ciências ambientais, ciências contábeis, ciência da computação, contabilidade, direito, economia, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de minas, engenharia geológica, engenharia química, engenharia sanitária, estatística, geografia, geologia, gestão de pessoas, matemática, pedagogia, psicologia, química, rede de computadores, secretariado, sistemas de informação e tecnólogo em geoprocessamento, informática, mineração e rede.

Para estagiários do nível médio, o valor da bolsa-auxílio é de R$ 203,00 para quatro horas diárias e R$ 290,00 para seis horas. Já os selecionados de nível superior recebem R$ 364,00 para quatro horas diárias e R$ 520,00 para seis.

O processo seletivo tem validade de um ano e pode ser prorrogado por igual período, a critério do DNPM. Outras informações podem ser consultadas no edital do programa disponível nos sites do CIEE de Minas Gerais ou Rio Grande Sul. As dúvidas também podem ser respondidas através do e-mail processoseletivo.brasilia@ciee.org.br.

