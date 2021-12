Prazo para inscrição de estágio da Embasa segue até dia 20

O prazo de inscrição para o estágio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi prorrogado até o dia 20 deste mês. O estágio tem duração de um ano, com bolsa-auxílio no valor de R$ 550 (nível superior) e R$ 415 (nível técnico) e auxílio-transporte. O processo seletivo é composto por recrutamento, triagem curricular e entrevista técnica.

A empresa está oferecendo 164 vagas nas cidades de Salvador, Candeias, Camaçari, Vitória da Conquista, Caetité, Guanambi e Jequié. Nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas.

Entre as áreas de atuação, para nível superior, há oportunidades para Administração, Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias Ambiental, Sanitária, Civil, Mecânica, Geologia, Jornalismo, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação.

Para nível técnico, a empresa tem vagas para estudantes de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Meio Ambiente, Química, Saneamento e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem acessar o site do Instituto Euvaldo Lodi e ler as orientações para participar do processo seletivo. Os candidatos também deverão entrar em contato com o posto do IEL de sua região para participar da seleção.

Os participantes devem estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino de nível superior ou técnico, com pelo menos 50% do curso concluído e apresentar média acima de seis em seu histórico escolar.

