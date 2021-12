Por que levar o estágio a sério?

Encarar o estágio com seriedade e comprometimento é boa oportunidade do estudante ganhar experiência antes de estar inserido no mercado de trabalho. Em entrevista para o A TARDE, a coordenadora de recrutamento e seleção no Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), Aline Barroso, explica por que os estudantes devem levar seus estágios a sério e quais as vantagens de se adotar uma postura diferenciada nas empresas, sem deixar de lado os estudos.

Qual a importância do estágio?

É uma atividade educativa, onde o estudante assimila e coloca na prática a teoria que aprendeu na sala de aula. É ideal que os jovens busquem um estágio para perceber o quanto é indispensável e interessante praticar atividades e lembrar-se da teoria comentada pelos professores. Além de ser uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, visando a sua área de interesse.

Quais as razões para o estudante levar o estágio a sério?

Os jovens têm pressa e buscam uma colocação no mercado, com isso a competitividade existe nos processos de seleção. Nesse momento é necessário que ele entenda a rigorosidade das empresas, e faça disso um ponto para o seu desenvolvimento e também para o marketing pessoal. Vale lembrar que dentro do ambiente corporativo se exige um comportamento maduro e responsável, além das competências comportamentais e técnicas que serão essenciais no dia a dia para sua futura efetivação.

Qual a postura que um estagiário deve exercer dentro da empresa?

Depois de todo processo de seleção e assim que conseguir a tão sonhada vaga, o estagiário deve abraçar a oportunidade e vestir a camisa da empresa. Exercer sua função com muita responsabilidade, trabalhar em equipe e ter iniciativa para conhecer novas atividades. E lembrar sempre da postura madura, pois se trata de um ambiente corporativo.

Quais as oportunidades que um estudante pode ter no ambiente de trabalho?

O jovem tem diversas oportunidades no decorrer da sua experiência profissional, desde aprender uma simples atividade manual até o desenvolvimento e aprimoramento de grandes habilidades. O objetivo do estágio é desenvolver o estudante a fim de formar um profissional de sucesso.

O compromisso com os estudos é visto como diferencial?

As organizações buscam estudantes que se comprometem com os estudos, só assim eles conseguirão alternar a teoria com a prática na empresa. Hoje muito o que se aprende na sala de aula, o jovem tem a oportunidade de vivenciar na empresa onde está, mesmo que seja sugerindo uma simples ideia até a elaboração de grandes projetos.

A ideia de usar o estagiário como mão de obra barata mudou?

O objetivo e a ideia do estágio nunca foi ter "mão de obra barata" na empresa. Devemos lembrar que as empresas ganham muito contratando estagiários, primeiramente com a oportunidade de inserir o jovem no mercado de trabalho, auxiliar no crescimento profissional do estudante, cumprir o seu papel social, ajudar na educação, além de desenvolver o colaborador, através da cultura da empresa, sempre com o intuito de formar um profissional de sucesso.

Por que as empresas estão investindo mais em programas de estágio?

As organizações possuem um leque de vantagens para realizar um programa de estágio, começando por toda divulgação da marca (nome da empresa), recrutamento e seleção de jovens competentes, desenvolvimento e capacitação desses estudantes e a formação de futuros profissionais. O mercado busca candidatos que tenham vontade, sede e que queiram de fato vestir a camisa. É imprescindível que o jovem se interesse pela vaga, pela empresa, conheça a história da organização, além de ter uma ótima postura, português correto e comunicação. Se preparar com antecedência é ideal para ter sucesso durante o processo de seleção.

