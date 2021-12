Policlínicas regionais selecionam médicos; salário de até R$ 10.190

Estão abertas as inscrições para a contratação de médicos para atuar em Policlínicas Regionais de Saúde no interior da Bahia. Há vagas para as cidades de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença e Alagoinhas.

Para participar da seleção, é necessário ser especializado em uma destas áreas: angiologia, anestesiologia, cardiologia, cardiologia ergometria, cardiologia ecocardiograma, otorrinolaringologia e urologia. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao.consorcio@saude.ba.gov.br

Os selecionados irão trabalhar com carga horário de 8h (dois turnos), 12h (três turnos), 16h (quatro turnos) e 20h (cinco turnos) semanais. Os salários correspondem, respectivamente, às horas mencionadas, que são de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, somando 20% de insalubridade baseando no salário mínimo e de até 100% de desempenho sobre o salário base.

Os médicos que trabalharem 8h podem ter renda bruta de até R$ 4.109,80, podendo chegar a renda líquida de R$ 3.571,60. Para os de 12h, a renda bruta pode chegar a R$ 6.190,80 e a líquida de R$ 4.969,03. Os médicos que trabalharem 16h, o salário bruto chega a R$ 8.190,80 e líquida de R$ 6.419,03. Por fim, o médico que exercer um trabalho de 20h terá remuneração bruta de R$ 10.190 e líquida de R$ 7.869.

