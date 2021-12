Plataformas digitais ajudam a alavancar pequenos negócios

O maior desafio para o microempreendedor individual que vende serviço é a divulgação e ampliação do negócio. O recente lançamento do aplicativo Singu, do mesmo fundador do Easy Taxi, aponta para uma ascensão de plataformas do tipo que visa auxiliar empreendedores a ampliarem sua voz de alcance.

Plataformas online já estão disponíveis em diversos formatos, desde sites até aplicativos. Para quem não tem um ponto comercial físico, ou até para quem tem mas quer expandir um negócio novo, se cadastrar é uma opção para dar mais visibilidade ao negócio. De serviços de beleza até serviços para festa - produção de doces e salgados -, estar atento para as novas tecnologias pode dobrar seu faturamento, conta especialistas.



"Chegamos em um momento que se sua empresa não está na internet, você não é achado", explica o gerente da unidade de acesso a mercados do Sebrae, José Nilo Meira. Montar um site na internet é primordial para empreendedores que querem passar uma imagem ainda mais profissional, mas usar dessas plataformas pode ser essencial para quem começou no mercado agora e precisa de um impulso em divulgação.

Em alguns casos, pode ser sinônimo de oportunidade também. O aplicativo Singu, voltado para profissionais do setor de beleza - manicures, cabeleireiros e outros -, também promove capacitação para os profissionais que se inscrevem e são selecionados. Criado por Tallis Gomes, o mesmo do aplicativo Easy Taxi, Singu é uma via de mão dupla que oferece tanto divulgação de profissionais quanto também um serviço mais em conta para quem está procurando profissionais da área.

"Nós abrimos inscrições para os profissionais se cadastrarem, selecionamos os melhores desse grupo e então fazemos uma série de capacitações por um período", explica Gomes. A plataforma foi lançada em dezembro de 2015 e estará disponível em Salvador até o fim do ano.

Outra plataforma que pode ajudar a divulgação de quem trabalha em festas é o site Mercado da Gula, que lista para quem procura pessoas que fazem doces e salgados próximos a ela. Já para quem faz produtos artesanais, seja enfeites, cadernetas e outros produtos personalizados, plataformas desse tipo também podem ser uma oportunidade. Além do Mercado Livre, site que reúne diversos vendedores, temos também opções como a Elo7. "O próprio empreendedor se cadastra no site e coloca seu produto à venda. É ideal para quem está começando agora, é uma forma eficiente para divulgar seu produto", explica o diretor da Elo7, Carlos Curioni.

Meira salienta que usar plataformas de venda como essa não exclui que você possua também um site próprio. E as plataformas não fazem o trabalho sozinhas: sua empresa precisa estar preparada para atender bem o cliente e entregar o seu serviço da melhor forma. "Se você não fizer bem, a compra só vai ser feita uma vez e o cliente não será fidelizado", explica Meira.

