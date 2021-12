Plano de negócio é primeiro passo para empreender

Em dois anos, mais de 187 mil autônomos, que ganham até R$ 60 mil ao ano, formalizaram as atividades e passaram a atuar como empreendedores individuais, de forma regularizada no Estado. No ano passado, mais de 30 mil empresas foram constituídas na Bahia, segundo informações da Junta Comercial. Mas somente a regularização e constituição não garantem a sobrevivência do negócio. No mesmo ano da criação das 30 mil empresas na Bahia, outras mais de 10 mil foram extintas em todo o Estado.

Os empreendedores, sejam eles individuais ou proprietários de micro ou pequenas empresas, não devem perder de vista que, para evitar a mortalidade do seu negócio, é preciso seguir uma série de recomendações. "Expansões ou declínios de empresas dependem de diversos fatores, como culturais, demográficos, tecnológicos, regulamentações legais, estilo de vida", alerta a coordenadora de gestão estratégica do Sebrae Bahia, Isabel Ribeiro.

Para evitar contratempos, primeiro, é necessário estabelecer metas em um plano de negócio, como fez o empresário Cácio Camanelas, que, atento às oportunidades na área de comércio, decidiu virar sócio da pizzaria Classique. Atualmente, a pizzaria funciona como delivery, com dois pizzaiolos e um entregador. A meta do proprietário é, por meio de um plano de negócio, crescer 30% no primeiro semestre, aumentando o número de pizzas vendidas de 150 para 200, por semana, e contratar mais funcionários. "Estamos trabalhando com o delivery porque o custo é menor, mas quando tivermos mais firmeza, vamos implantar o a la carte".

O planejamento, no qual são estabelecidos metas e prazos, é indicado para todos os empreendedores e pode ser feito com a ajuda de consultores do Sebrae, gratuitamente. "É importante uma boa orientação para evitar que não seja um empreendimento empírico, antes da abertura e durante o curso do negócio. Uma grande empresa, por exemplo, tem assessoria jurídica, contábil, administrativa, mas uma pequena não tem condições financeiras, porque o custo é alto, então, confere a apenas um contador, por exemplo, poder para representá-la em tudo", afirma o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), Carlos Fernando Amaral.

Fatores determinantes - Investir na publicidade do trabalho de acordo com o público-alvo, ter afinidade com a atividade escolhida e optar por uma área adequada para trabalhar são outros fatores determinantes para a sobrevivência das empresas. Antes de optar por um ponto comercial, por exemplo, é indicado procurar informações sobre a concorrência na área, para evitar saturamento de negócios de um mesmo tipo em um local.

"Não é indicado a um micro ou pequeno empresário abrir uma farmácia na Manoel Dias, no bairro da Pituba, onde já existem dezenas, e com bandeiras grandes", afirma Amaral. O empreendedor também deve estar atento a estratégias que favoreçam a movimentação e atração de clientes, como mudar ou estender o horário de funcionamento, como fez o empreendedor individual José Carlos Nascimento, dono da mercearia Secundário, no bairro da Boca do Rio.

Desde a formalização do armazém, o negociante chegou a dobrar o rendimento mensal. Para alcançar esse faturamento, Nascimento apostou no aumento do horário de trabalho. "Aqui na região, todo mundo fecha às 18 horas, eu levo até as 22h", ressalta o comerciante.

