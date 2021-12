Planejamento de ações e gestão de crise evitam desgastes de imagem

O ano que termina foi horrível para a reputação de algumas marcas, como o Sport Club Internacional, a Netshoes e o site Catraca Livre. Em meio à maior tragédia do esporte nacional, a queda do avião da Chapecoense, ações e declarações impensadas que se seguiram ao acidente derrubaram a imagem de instituições que até então gozavam de prestígio.

Os atos corroboraram a pesquisa divulgada há um ano pelo Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing (Ceacom), da Universidade de São Paulo, que indica que menos de 5% das empresas monitoram como anda a sua imagem junto ao público.

“Há muita preocupação com o fazer, mas ninguém se preocupa em mensurar os resultados da ação de marketing, até porque não se sabe como fazer”, declara Kleber Markus, coordenador de comunicação integrada do Ceacom e professor da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp).

Para que não se repita esse erro, especialistas recomendam que as empresas comecem a planejar ações ousadas muito antes que a oportunidade de fazer marketing apareça.

Gaúcha e colorada, a professora Rose Gatelli não acreditou quando viu o vice-presidente do Inter, Fernando Carvalho, afirmar que o clube, em luta contra o rebaixamento, vivia sua tragédia particular, poucos dias depois que um acidente aéreo matou 71 pessoas, incluindo quase todo o time da Chapecoense.

“Aquilo repercutiu muito mal, pois não representava a opinião da torcida, e nem mesmo o pedido de desculpas reverteu a imagem ruim que ficou para o clube”, afirma Rose, que ensina gestão de marcas e reputação corporativa na Universidade Salvador (Unifacs).

Pior ainda fizeram empresas que tentaram conseguir benefício direto com a tragédia. A Netshoes praticamente dobrou o valor da camisa da Chapecoense e foi alvo de uma saraivada de críticas. E o Catraca Livre perdeu mais de 400 mil seguidores em menos de um dia após publicar galeria de fotos com as imagens do último dia de vida dos atletas.

“Não se pode tentar lucrar em cima de mortes, de tragédias”, afirma a coach de imagem e reputação Nathana Lacerda, que defende a formação de comitês de avaliação dentro das empresas, para que sejam levantados os possíveis pontos negativos gerados por uma ação de marketing antes que ela saia do papel.

E se não é tolerável tentar lucrar em cima de uma tragédia, é possível reverter danos à imagem da companhia mesmo tendo causado mortes. Diferentemente da Lamia, que hesitou em falar sobre sua responsabilidade na queda do avião da Chapecoense, a TAM conseguiu manter uma boa imagem no mercado mesmo após dois acidentes que causaram 298 mortes no total, um em 1996 e o outro em 2007.

“Que outra empresa conseguiu ficar com uma imagem boa após quase 300 mortes?”, indaga Rose, que credita o resultado ao fato de a empresa ter se manifestado rapidamente e com alguma dose de transparência.

Oportunas ou oportunistas

Markus diz que campanhas de marketing em cima de tragédias podem ser oportunas ou oportunistas, a depender do histórico da empresa e sua ligação com o tema.

Para explicar a diferença, ele cita a teoria dos três puts: o input (o que se introduz), o throughput (o que se produz por intermédio de) e o output (o resultado).

“Não adianta um fabricante de jeans vender seu produto como socialmente responsável se em seu throughput usa mão de obra boliviana escrava para fabricá-lo”, define.

Markus avalia que está cada vez mais difícil as empresas enganarem o público com conceitos que elas não praticam. E destaca que essas empresas se atêm ao dizer que está sendo feito. E cita o caso de uma rede de lanchonetes que faz campanha contra o câncer. “A empresa gasta mais divulgando a campanha do que arrecada”, ressalta.

Outro exemplo de boa gestão de reação é o que a Alpargatas fez em 2009 quando parte do público reagiu mal a uma propaganda das sandálias Havaianas em que uma avó recomendava à neta fazer sexo casual. Para agradar a todas as audiências, a empresa tirou o comercial da TV aberta e colocou a mesma atriz que representou a avó indicando na internet que quem gostou do comercial fosse ao site das Havaianas. “Está vendo como sou moderninha”, diz a avó ao final do vídeo, reforçando o conceito que a empresa já havia trabalhado no comercial original retirado do ar.

A coach Nathana Lacerda ressalta que o mais importante é que a empresa não vá contra seus próprios valores. “Por isso, é importante discutir com outras pessoas. Quer arriscar, arrisque, mas leve em consideração tudo o que pode vir de negativo”, afirma.

Os valores da empresa podem ser até reforçados. Depois de ter sua campanha do Dia dos Namorados que incluía casais gays bombardeada pelo público conservador, a Boticário levou a discussão para os seus posts no Facebook. “Os internautas estavam usando a página da empresa para discutir a sociedade”, diz Rose.

