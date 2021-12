Pizzaria oferta 50 vagas de emprego em Salvador

Alta estação chegando, aumentam as chances da conquista por uma vaga no mercado de trabalho. Por conta disso, a Pizza Hut, que também irá inaugurar uma unidade no Salvador Shopping, oferta 50 vagas de emprego na capital baiana. As oportunidades são para os cargos de atendente e gerente de turno. Os salários variam de R$937,00 a R$1.600,00.

Dentre os pré-requisitos às vagas, os candidatos precisam ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, determinação, dinamismo, proatividade e experiência prévia com liderança de grupos.

De acordo com a emrpesa, os selecionados passarão por um treinamento a fim de garantir a excelência no padrão de atendimento. Além do salário, os contratados terão benefícios como transporte e alimentação.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail curriculos@4esse.com.br, com o nome da vaga pretendida no assunto, até o dia 22 de setembro.

