Petrobras seleciona estagiário em Salvador

A Petrobras abriu o processo de recrutamento e seleção para estágio em 15 cidades do país. Em Salvador, serão oferecidas duas vagas para preenchimento imediato. As oportunidades são para o curso de direito.

As bolsas são de R$ 1.400 para nível superior e R$ 980 para médio, para uma carga horária de cinco horas diárias. Os estagiários receberão auxílio-transporte e seguro de vida. As inscrições vão até o dia 9 de maio e são feitas no site.

Ao todo, o programa vai oferecer 72 vagas, sendo 14 delas para o nível técnico e 58 para o ensino superior.

