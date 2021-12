Petrobras oferece 250 vagas para Jovem Aprendiz na Bahia

Começam na segunda-feira, 13, as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Petrobras, que oferece 250 vagas para jovens de 16 a 21 anos, moradores dos municípios de Salvador, Alagoinhas, Araçás, Camaçari, Candeias, Cardeal da Silva, Catu, Entre Rios, Esplanada, Pojuca, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé.

São oferecidas oportunidades para as funções de assistente administrativo, mecânica de manutenção, eletricista de instalações e edificações. Além do salário no valor de R$ 788, os contratados terão direito a vale-transporte ou transporte, vale-refeição ou alimentação, uniforme e equipamento de proteção individual (EPI), 13º salário e férias. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Consultec, de 13 a 15 de abril. Para se inscrever, é necessário ter concluído ou estar cursando do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio em escola pública. O candidato também deve ter renda bruta familiar mensal de até R$ 600 por pessoa, sem contar com os benefícios sociais do governo.

