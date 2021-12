Pesquisa indica que emprego na indústria baiana recuou 7,4%

O emprego na indústria baiana recuou 7,4% em julho quando comparado ao mesmo período de 2012, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada na quarta, 11.

O desempenho da indústria baiana foi o segundo fator mais determinante para a queda no índice nacional, que recuou 0,8% em julho, também na comparação com 2012. O fator mais relevante foi o número de vagas no Nordeste, que caiu 4,3%, pressionado pelas taxas negativas em 12 dos 18 setores industriais monitorados pelo IBGE.

Na Bahia, a queda no número de empregos foi impulsionada por demissões nos setores de calçados e artigos de couro (-27%), minerais não-metálicos (-22,9%), máquinas e equipamentos (-13,7%) e produtos de metal (-13%). "O recuo está atrelado a atividades com uso intensivo de mão de obra, como o setor de calçados", afirma Rodrigo Lobo, pesquisador do IBGE.

Segundo Marcos Regis, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Similares, o setor de minerais não metálicos foi prejudicado pela seca do Nordeste, que afetou toda a economia, e pelo novo marco regulatório para o setor de mineração, ainda em tramitação.

"O marco gerou um desconforto muito grande no setor, além de insegurança jurídica e preocupação com contratos já firmados, o que causou redução de investimentos", afirma Regis.

Os dados do emprego na indústria baiana destoam do bom desempenho obtido pelo setor no Estado. No acumulado do ano, de janeiro a julho deste ano, a produção industrial na Bahia cresceu 7%, segundo o IBGE.

"O crescimento foi influenciado, sobretudo, pelos avanços nos setores de refino de petróleo e produção de álcool, produtos químicos e metalurgia básica", detalha Rodrigo Lobo.

Nacional

O índice de emprego na indústria brasileira registrou queda pelo terceiro mês consecutivo. No acumulado de maio a julho deste ano, o indicador registra perda de 0,7%.

Outro fator que mede o desempenho do mercado de trabalho na indústria, aferido pelo IBGE, é o número de horas pagas, que recuou 0,3%, em comparação com junho. No acumulado de três meses, a taxa também apresenta terceira queda consecutiva, com recuo de 1,5%.

Para o pesquisador do IBGE Rodrigo Lobo as duas variáveis refletem a queda de 2% da produção industrial brasileira, de maio a julho.

